Augsburger Slalom-Kanute Florian Breuer beendet Saison vorzeitig

Der Paddler des Augsburger Kajak Vereins war zuletzt vom Verletzungspech stark getroffen. Deshalb sind die Olympischen Spiele in Tokio für ihn nicht mehr das Ziel.

Aus dem Kandidaten-Rennen um den letzten möglichen deutschen Olympia-Startplatz im Kanuslalom, dem Einer-Canadier der Männer, hat sich der Augsburger Kanute Florian Breuer nun zurückziehen müssen. Zu großes Verletzungspech beendet die olympische Saison für den 24-jährigen Fahrer des Augsburger Kajak Vereins vorzeitig. Mehrere gesundheitliche Einschränkungen und eine kürzlich zugezogene Verletzung an der linken Hand (Ruptur des radialen Seitenbands des Ringfingers) hatten den Ausschlag gegeben, teilte Breuer in einem persönlichen Statement mit.

Olympische Spiele 2024 in Paris und 2028 in Los Angeles stehen nun auf dem Plan

„Ich hatte versucht, alles im Hinblick auf die anstehende Olympia-Qualifikation in Markkleeberg und die Europameisterschaft in Ivrea zu mobilisieren, indem ich unter anderem meinen Trainingsmittelpunkt nach Markkleeberg verlagerte und mich dort in stetige ärztliche Betreuung begab. Genau deshalb fällt es mir umso schwerer, diesen Ausgang zu akzeptieren – weil ich extrem viel investiert habe.“

Dem Dank an den Verband, die Trainer sowie die Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei und der Deutschen Sporthilfe ließ Florian Breuer die Hoffnung folgen, bald den „Reset-Knopf“ drücken zu können. Um sowohl „gesundheitlich als auch mental wieder in die Spur zu kommen, sodass ich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris und 2028 in Los Angeles wieder auf dem Zettel stehe.“ (pm, AZ)

