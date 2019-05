00:04 Uhr

Ausgezittert

FCA II schafft den Klassenerhalt und verabschiedet Spieler

Von Herbert Schmoll

Das Zittern hat ein Ende. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen den SV Viktoria Aschaffenburg schaffte die zweite Mannschaft des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern den Klassenerhalt. Allerdings musste das Team von Trainer Sepp Steinberger buchstäblich bis zur letzten Sekunde bangen, denn im Falle einer Niederlage gegen die Unterfranken hätte das Team in die Abstiegsrelegation gehen müssen.

Als die ausgezeichnete Schiedsrichterin Angelika Söder um 15.57 Uhr die Partie beendete, war die Freude bei den Verantwortlichen groß. Die beiden Verantwortlichen der Nachwuchsabteilung Alexander Frankenberger und Roy Stapelfeld klatschten erleichtert in die Hände, Trainer Steinberger und seine Spieler fielen sich in die Arme, Betreuer Harry Mack brachte gleich einen Kasten Bier auf den Rasen. „Natürlich sind wir alle erleichtert“, sagte ein strahlender Steinberger und fügte an: „Meiner Mannschaft hat man die Belastung des Abstiegskampfes während der gesamten Partie angemerkt, wir gingen kein Risiko ein, haben aber auch wenig zugelassen.“

Es war kein Schmankerl, das der FCA und der Bayerische Pokalfinalist den Besuchern servierte. Der FCA war durchaus bemüht und stand vor allen Dingen in der Defensive sicher. Im Angriff wurden einige Möglichkeiten vergeben, doch Tormann Flemming Niemann verhinderte bei einer Riesenchance von Verkaj mit einer tollen Parade einen Rückstand. Sekunden vor dem Pausenpfiff dann die Augsburger Führung. Einen Eckball von Christopher Lannert köpfte Verteidiger Nicola Della Schiava wuchtig in die Maschen. Doch bereits in der 52. Minute glichen die Unterfranken aus. Verkaj überraschte Niemann mit einem Freistoß ins kurze Eck. Da der FCA in der Folge einige Möglichkeiten nicht nutzen konnte, blieb es bis zum Ende spannend.

Nach der Partie wurden acht Spieler verabschiedet. Die beiden Torhüter Niemann und Nagel sowie die Feldspieler Feulner, Stingl, Ramser, Negrea, Stowasser und Greisel werden den Verein verlassen. Das Nachwuchsleistungszentrum verlassen wird auch Physiotherapeut Alexander Ablaß.

FCA Niemann – Jürgensen, von Schroetter, Della Schiava – Schuster (75. Feulner), Petkov – M’bila, Greisel (50. Ramser), Lannert – Kurz, Malone Tore 1:0 Della Schiava (45.), 1:1 Verkaj (52.) Zuschauer 250

Themen Folgen