vor 39 Min.

BCA überzeugt in A-Klasse Lokalsport

Sechs Punkte nach zwei Spielen

In ausgezeichneter Form präsentierte sich der BCA Oberhausen in der A-Klasse Augsburg-Mitte. Nach dem 9:1 (4:0) gegen den TSV Göggingen II sind die Fußballer von Trainer Paolo Bottiglieri Tabellendritter mit sechs Punkten nach zwei Spielen. Giuseppe Carangelo, Izzet Yalap und Mirco Amrhein trafen jeweils zweifach. Dazu waren Burak Koz, Burak Gündüz und Murat Yalap die weiteren Torschützen. Nun gastiert der BCA beim TSV Pfersee II (Sonntag, 13 Uhr). Dieser spielte gegen den SV Hammerschmiede II 2:2 (2:0). Für Pfersee waren Firat Erdem und Kadir Kabacali erfolgreich. Allerdings handelten sich Harun Yüksel (67.) und Lucas Lindner (90.+1) die Gelb-Rote Karte ein.

Zwei Niederlagen musste Trainer Markus Ullmann mit dem ESV hinnehmen. Dem 0:3 in Westheim folgte ein 0:5 (0:4) gegen Tabellenführer SV Gold-Blau. Dort ragte Andreas Klein mit drei Toren heraus. Am Sonntag gastiert der ESV beim TSV Leitershofen II (13 Uhr). Ein 2:2 (2:1) erreichte der FC Hellas beim SV Hammerschmiede II (Tore: Stefano Chaitidis und Kostatinos Efstathiov). Nun erwarten die Griechen am Sonntag (15 Uhr) die MBB-SG. (AZ)

Themen Folgen