17:56 Uhr

Beim FCA II ist Defensivstärke gefragt

Trainer Sepp Steinberger und der FCA II treten am Samstag (14 Uhr) beim VfR Garching an.

Regionalligateam des Fußball-Bundesligisten hat gute Chancen, in Garching den nächsten Schritt zum Klassenerhalt zu machen

Von Pm und Oll

Noch zwei Spiele stehen in der Fußball-Regionalliga Bayern auf dem Spielplan, und die U23 des FC Augsburg ist im Kampf um den Klassenerhalt wieder mit sehr guten Chancen ausgestattet. Am Samstag (14 Uhr) gastieren die jungen Augsburger beim VfR Garching, den man im Falle eines Sieges mit mindestens zwei Toren Unterschied in der Tabelle überholen könnte.

Dabei hofft Trainer Sepp Steinberger, dass sein Team an die Leistung vom Vorwochenende anknüpfen kann. Da gelang gegen die SpVgg Bayreuth ein überzeugender 4:1-Sieg. „In Garching erwartet uns eine schwierige Aufgabe, beide Teams wollen das Spiel gewinnen“, blickt Steinberger der Partie entgegen.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten in der Rosenau 1:1-Unentschieden. Die Gäste fahren allerdings mit einigen personellen Problemen nach Oberbayern. Nicht zur Verfügung stehen die Verletzten Artur Mergel, Johannes Stingl und Markus Feulner. Auch Thomas Stowasser ist nicht einsatzfähig. Hinter dem Einsatz von Nicola Della Schiava steht ebenfalls ein Fragezeichen, ihn plagen muskuläre Probleme.

Doch diese Sorgen sollte das Team kompensieren können. Aber Steinberger warnt: „Garching ist nicht einfach zu bespielen. Sie stehen defensiv kompakt und verfügen über ein gutes Umschaltspiel.“

Eines scheint sicher zu sein: Der Bundesliga-Nachwuchs möchte gewinnen und damit den ersten Relegationsrang vor dem letzten Spieltag verlassen. Verlieren ist für die Gäste auf jeden Fall verboten.

Themen Folgen