04.12.2018

Beim dritten Lauf die Schnellste Lokalsport

Mit Katharina Engelhardt steht Gesamtsiegerin fest

Von Wilfried Matzke

Beim 41. Viktoria-Cross im Rahmen der AOK-Winterlaufserie triumphierten Johannes Hillebrand und Katharina Engelhardt. Hillebrand, der 39-jährige Langstreckler von der LG Stadtwerke München, absolvierte die anspruchsvollen 8,6 Kilometer querfeldein im Bergheimer Wald in 29:44 Minuten. „Die Augsburger Winterlaufserie zählt zu meinen Lieblingswettkämpfen“, sagt Hillebrand.

Katharina Engelhardt von der TG Viktoria Augsburg gewann eindeutig die Frauenkonkurrenz. Die 26-jährige Bobingerin brauchte 26:32 Minuten für die 6,1 Kilometer. Bei der Jugend über die gleiche Distanz glänzte Viktoria-Talent Jan Amrhein in enormen 23:00 Minuten. Das Schülerinnen-Rennen mit 3,3 Kilometern beherrschte Teresa Jahn von der LG Augsburg.

Insgesamt 171 Athleten beteiligten sich an dieser ältesten schwäbischen Querfeldein-Veranstaltung. „Alles klappte reibungslos“, freut sich die Viktoria-Organisationsleiterin Susanne Moser. Mit dem 41. Weihnachtslauf am 16. Dezember bei Schloss Wellenburg endet die vierteilige AOK-Winterlaufserie. Katharina Engelhardt hat bereits nach diesem dritten Rennen vorzeitig den Frauen-Seriensieg errungen. Ihre Vereinskollegin Kerstin Hirscher, die bei den ersten beiden Rennen gewinnen konnte, wird wegen eines Wintertrainingslagers in Portugal auch beim Weihnachtslauf nicht antreten.

Als klarer Favorit für den Männer-Seriensieg gilt Johannes Hillebrand. Der Luttenwanger (Kreis Fürstenfeldbruck) konnte schon fünfmal die AOK-Winterlaufserie für sich entscheiden.

Ergebnisse

Männer (8,6 Kilometer):

1. Johannes Hillebrand (LG München) 29:44 Minuten, 2. Simon Ginder (LC Buchendorf) 29:58, 3. Benjamin Dillitz (LG München) 30:07, 4. Heiko Middelhoff (MTV Ingolstadt) 31:08, 5. Felix Luckner (LG Reischenau) 31:48, 6. Michael Harlacher (LC Aichach) 31:58.

Frauen (6,1 Kilometer):

1. Katharina Engelhardt (TG Viktoria) 26:32 Minuten, 2. Petra Stöckmann (TG Viktoria) 26:53, 3. Hannah Sassnink (LC Aichach) 27:09, 4. Sonja Huber (TG Viktoria) 27:42, 5. Melanie Braunmüller (TuS Fürstenfeldbruck) 29:04, 6. Kathrin Wörle (LC Aichach) 29:36.

