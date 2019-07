vor 35 Min.

Bender geht realistisch in die Saison

Für den Trainer des Aufsteigers hat der Klassenerhalt oberste Priorität. Einer seiner Spieler absolviert ein Probetraining bei einem türkischen Erstligisten

Von Wolfgang Langner

Jetzt wird es ernst für den Aufsteiger. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte spielt der 1972 gegründete Verein Türkspor Augsburg in der Bayernliga. Am heutigen Samstag (14 Uhr) gastiert die Mannschaft um Ex-Profi Manfred Bender beim TSV Dachau. Bender, der früher in der Bundesliga für den FC Bayern, den TSV 1860 und den Karlsruher SC spielte, geht realistisch in die Saison: „Oberste Priorität hat der Klassenerhalt. Das ist schon ein großer Unterschied zwischen der Landesliga und der Bayernliga“, sagt Bender.

Der Coach begründet seine Skepsis: „So viele Spieler, die bereits höherklassig gespielt haben, sind nicht in unseren Reihen. Wir haben wenigstens jetzt zwei Neue, die schon länger mal in der Bayernliga gespielt haben.“ Damit meint er Dusan Jevtic und Giovanni Goia. Jevtic spielt bereits schon in der Regionalliga für den TSV Buchbach und für den VfR Garching. Außerdem hatte er in der Saison 2012/13 einen Einsatz für den Zweitligisten MSV Duisburg. Goia spielte zuletzt für den Bayernligisten Türkgücü-Ataspor München und war auch schon für die Regionalligisten FC Pipinsried, VfR Garching und TSV Rain im Einsatz.

Zuletzt ließ Türkspor aufhorchen, indem der ehemalige FCA-Hauptsponsor, Impuls Finanzmanagement, ins Boot geholt wurde. Der Verein sollte also auf gesunden Füßen stehen. „In solche Dinge bin ich aber nicht involviert“, sagt Bender. Der muss beim Auftakt ganz sicher auf den verletzten Jassem Usama und auf Emre Kurt verzichten. Dabei ist fraglich, ob Kurt überhaupt noch einmal für Türkspor spielt. Kurt hält sich derzeit in der Türkei auf und absolviert beim türkischen Erstligisten Antaslya Spor ein Probetraining. „Wenn er nicht mehr zurückkommt, wäre das für uns schon ein herber Verlust“, meint Bender.

Mit der Vorbereitung war der Coach nicht ganz zufrieden: „Da gab es Höhen und Tiefen und die Testspiele waren relativ durchwachsen. Da ist schon noch viel Luft nach oben.“

Vor dem Auftakt in Dachau ist der Trainer jedoch zuversichtlich: „Das ist schon ein extrem starker Gegner. Dachau war immerhin auf dem sechsten Platz am Ende der Saison.“ Obwohl es keine Berührungspunkte bisher zwischen Dachau und Türkspor gab, ist Bender überzeugt: „Wir wissen mehr von Dachau, als Dachau von uns.“ Deshalb gab es gestern noch ein längeres Gespräch zwischen Bender und seinem Spieler Burhan Bytyqi. Der kennt sich beim TSV 1865 Dachau aus. In der vergangenen Spielzeit stand er schließlich im Kader der Dachauer und hat 28 Mal für den Verein gespielt.

Abgänge Robinson (TSV Rain), Quevedo, Armstrong (beide Ziel unbekannt), Brunner (TSV Schwabmünchen), Lukic (TSV Pöttmes)

Zugänge Cuni (FC Unterföhring), Mitterhuber (TG München), Reichlmayr (FC Pipinsried), Özkan (VfL Ecknach), Isufi (SV Aystetten), Jevtic (SV Pullach), Goia (Türkgücü München), Bytyqi (TSV Dachau), Sipus (SF Schwaig)

Themen Folgen