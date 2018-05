Bis an die Leistungsgrenze

vor 31 Min.

TSV Schwaben beim Tabellenführer

Auf die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg wartet am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer und bereits feststehenden Regionalliga-Aufsteiger SV Heimstetten eine große Herausforderung. Mit dem Regionalligaaufstieg endet ein dreijähriges Bayernliga-Intermezzo und der SV Heimstetten ist wieder dort, wo er sich schon von 2012 bis 2015 befand. Das Team von Sören Dreßler muss an die Leistungsgrenze gehen. Von den insgesamt 87 Treffern gehen nicht weniger als 64 (!) auf das Torjäger-Trio Sebastiano Nappo (26), Orhan Akkurt (19) sowie Lukas Riglewski (19). Auch wenn sich der TSV Schwaben seit einigen Wochen fix eine weitere Spielzeit in der Bayernliga gesichert hat, nimmt Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier die Aufgabe ernst und sieht die Partie gegen den Tabellenführer nicht als Bonusspiel: „Wir wollen unsere ausgezeichnete Tabellenposition auch weiterhin behaupten. In der Offensive ist Heimstetten überragend, doch im Defensivbereich liegt die Achillesferse. 45 Gegentreffer sind eine Menge Holz! Ich erwarte, dass die Jungs alles geben und sich voll reinhauen, um wenigstens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.“

Dass dies durchaus möglich ist, bewiesen die „Violetten“ im Hinspiel, das 3:3 endete, wobei Heim-stetten erst in der Nachspielzeit zum Ausgleichstreffer kam. (chw)

