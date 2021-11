Box-Nacht

vor 50 Min.

Boxnacht in Königsbrunn: Augsburgerin in 26 Sekunden zum WM-Titel

Die Fäuste zwischen der Augsburgerin Cheyenne Hanson (links) und ihrer Gegnerin Ilka Adam flogen so schnell, dass der Kampf bereits nach 26 Sekunden zugunsten von Hanson entschieden war.

Plus Augsburgerin Cheyenne Hanson macht mit ihrer Kieler Gegnerin kurzen Prozess. Mit Andreas Weber ist ein weiterer Lokalmatador bei „Ab in den Ring“ erfolgreich.

Von Andrea Bogenreuther

Wer bei der Boxnacht „Ab in den Ring“ in Königsbrunn zur falschen Zeit kurz sein Handy checkte, lief Gefahr, einen der Höhepunkte des Abends zu verpassen. Nach nur 26 Sekunden war der Kampf der Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson um den WM-Titel des Verbands UBF schon wieder vorbei. Ilka Adam aus Kiel, die eingesprungen war, weil Hansons ursprüngliche Gegnerin coronainfiziert ausfiel, unterlag durch technischen K.o. in der ersten Runde schneller, als manch einer seinen Computer hochfährt.

