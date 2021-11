So hart trainiert U19-Meister Michael Berg aus Augsburg

Plus Der Augsburger Michael Berg ist deutscher U19-Meister. Der 18-Jährige erzählt über seine Ambitionen und warum er fast täglich vor dem Spiegel übt.

Ein dumpfer, kräftiger Schlag mit links gegen den Boxsack. Die Luft aus den Handschuhen entweicht zischend. Sofort folgt der nächste Hieb, diesmal mit rechts. Michael Berg ächzt nach Luft, tippelt mit den Füßen hin und her, seine Schuhe quietschen auf dem Boden. Berg duckt sich, macht einen Schritt zur Seite und holt ein weiteres Mal aus. Dann drischt er wieder mit Wucht auf den Boxsack ein.