vor 18 Min.

Boxer kämpfen am 70. Geburtstag

Der Verein feiert sein Jubiläum am Samstag mit einem Vergleichskampfgegen Nürnberg. Anschließend steigt eine Rockparty

Von Wolfgang Langner

Der Amateur-Boxsport hat in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren viel an Reputation verloren. Das weiß auch Hans Wengenmeir, der Gesamtvorstand des Polizei SV Augsburg. „Wenn du früher nur ein Plakat aufgehängt hast, dass im Königsbau ein Boxkampf stattfindet, dann waren gleich 1000 Leute da.“ Nun, den Königsbau gibt es lange nicht mehr. Der wurde Anfang der 1980er Jahre an ein Modehaus vermietet. Mittlerweile ist ein Lebensmittelgeschäft im ehemaligen Königsbau.

Wengenmeir liegt der Boxsport aber am Herzen. Er will etwas bewegen. Dabei hat der Polizei SV bereits in den vergangenen Jahren einiges dafür getan, dass diese Sportart wieder etwas populärer geworden ist. So mit dem im Jahr 2018 entstandenen Projekt „Box dich ins Leben“. „Sport und Soziales wird dabei verbunden und der Polizeisportverein ist dabei der Stützpunkt für Integration“, erzählt Wengenmeir. Zudem wurde immer an Samstagen ein „Sparringstag“ eingeführt beim PSV. „Da kommen Boxer aus Österreich, aus der Schweiz oder vom Bodensee zu uns“, erzählt Wengenmeir. Sinn der Sache ist, dass die Sportler sich immer wieder mit anderen messen können, die in der gleichen Gewichtsklasse boxen. „Es gibt einige Gewichtsklassen, da ist es nicht immer einfach, jeweilige Gegner zu finden“, so der Gesamtvorstand des PSV.

In diesem Jahr feiert der PSV nun sein 70-jähriges Jubiläum. Das soll gebührend gefeiert werden. Natürlich mit einer Box-Veranstaltung. So wird am Samstag (ab 19 Uhr) in der Schwabenhalle an der Stauffenbergstraße ein Box-Vergleichskampf stattfinden. Zuerst werden sich die Boxer des PSV mit denen des 1. FC Nürnberg messen und anschließend wird die ehemalige Kickboxerin Tina Schüßler dem Publikum mit ihrer Rockband einheizen.

Wengenmeir verspricht elf bis zwölf Amateurkämpfe auf hohem Niveau. Wengenmeir, der als Ringsprecher durch den Abend führen wird, ist zuversichtlich, dass die Veranstaltung die Box-Fans anzieht. „400 Besucher würden wir benötigen, um die Unkosten zu decken, aber ich denke, das bekommen wir hin.“

Das soll aber nur der Anfang sein. Er würde Vergleichskämpfe überhaupt wieder etwas populärer machen. Ihm schwebt dabei auch eine Stadtauswahl vor, die dann gegen eine andere Stadt antritt. Da müsste er aber auch andere Boxvereine in der Region auf seine Seite ziehen: „Wir müssen gemeinsam etwas tun. Es bringt doch nichts, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht.“ Der ehemalige Polizeibeamte glaubt, dass dies in der „Sportstadt Augsburg“ möglich sein muss: „Neben dem AEV, dem FCA und den Kanuten wird ja noch ein Platz für uns Augsburger Boxer sein.“

Themen folgen