vor 8 Min.

Bronze für Ricarda Funk

Ricarda Funk fuhr in Bratislava ein gutes Rennen und sicherte sich schließlich die Bronzemedaille.

Wahl-Augsburgerin ist in Bratislava zufrieden. Hannes Aigner hat Probleme

Von Philipp Reichenbach

Bereits die Qualifikationsstrecke hatte es beim zweiten Weltcup-Rennen in Bratislava in sich und forderte den ein oder anderen Tribut sowohl beim deutschen Team als auch der internationalen Konkurrenz. „Die Strecken hier waren schon sehr schwer. Wir haben gestern noch gesagt, dass wir uns irgendwie da durchwurschteln“ musste die Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk, die für den KSV Bad Kreuznach startet, zugeben.

Die Strecken hatte – zusammen mit einer Trainerkollegin aus Spanien - der Augsburger Sören Kaufmann gehangen. Dennoch wurde es für die K1-Frau ein erfolgreiches Rennen, denn Funk holte sich die Bronzemedaille. Sie war im Halbfinale recht gut mit dem Kurs zurechtgekommen und zeigte die beste Laufzeit. „Die Strecke ließ sich am Ende dann doch ein bisschen einfacher fahren, als zuvor gedacht“ gab die Kajak-Spezialistin zu. Im Finale gab es jedoch hier und da ein paar Probleme. So stand für lange Zeit eine 50-Sekunden-Strafe auf der Anzeigetafel, die bei der Zieleinfahrt jedoch durch Videokampfrichter revidiert wurde, sodass Ricarda Funk davon gar nichts mitbekam. „Ja, Tor sechs war schon ein bisschen eng, aber alles noch in Ordnung. Im Ziel war sie schon wieder korrigiert, sodass ich gleich wusste, dass ich Dritte geworden bin.“

Es war insgesamt ein sehr anspruchsvolles Weltcup-Wochenende in der slowakischen Hauptstadt. Viele der Top-Favoriten mussten bei den schwer gehangenen Kursen klein beigeben und schieden teilweise schon in der Qualifikation aus. So ging es auch Elena Apel (Kanu Schwaben). Auch sie konnte sich für die Finalrunde nicht qualifizieren.

Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein (AKV) fand im Halbfinale eine gute Linie und konnte sich damit ebenfalls als Schnellster den Einzug in das Finale sichern. Hier jedoch hatte er im oberen Teil mit Problemen zu kämpfen. Am Abwärtstor fünf kassierte der Augsburger eine 50-Sekunden Zeitstrafe, weil er dieses zu eng nahm. „Mit dem Finallauf kann ich eigentlich zufrieden sein, bis auf die eine Stelle. Da war ich zu eng und musste rückwärts drehen. Mit so einer hohen Zeitstrafe wird man dann einfach durchgereicht.“ Dennoch zeigte sich Aigner mit seinem Wochenende sehr zufrieden. „Es waren schwere Strecken, die ich ganz gut gemeistert habe. Fehler können da passieren.“

Für die Topfahrer des Deutschen Kanu-Verbandes steht nun erst mal eine längere Wettkampfpause an. Neben ein wenig Urlaub sind weitere Trainingslehrgänge auf der diesjährigen WM-Strecke in Seu d’Urgell (Spanien) und Markkleeberg geplant. Dort findet Ende August der Heimweltcup statt, bei dem es dann auch wieder um wichtige Punkte für die nationale Olympiaqualifikation geht.

