Callahans Auftrag: Tore schießen für den AEV

Der Kalifornier ist der Königstransfer der Augsburger Panther und soll die Rolle von Matt White einnehmen. Der Neuzugang kommt aus der gleichen Stadt, ist aber ein anderer Spielertyp

Von Milan Sako

Eines haben die beiden Amerikaner schon mal gemeinsam: Beide sind in Whittier (nahe Los Angeles) in Kalifornien geboren und dürften sich auch kennen – Matt White und Mitch Callahan. White verzückte die AEV-Fans in den beiden vergangenen Spielzeiten mit technischen Kabinettstückchen und war in der abgelaufenen Saison mit 26 Treffern und 32 Vorlagen in 64 Spielen der Torjäger der Panther. Der 27-jährige Callahan soll die Rolle des nach Nftekhimik Nizhnekamnsk (Kontinentale Hockey Liga/Russland) abgewanderten Außenstürmers übernehmen. „Er ist vielleicht ein anderer Spielertyp als Matt White und wird anders seine Tore schießen. Aber wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft weiterhelfen kann“, sagt Trainer Tray Tuomie über den letzten und wichtigsten Neuzugang der Augsburger Panther für die Saison 2019/20. White zog aus ungewöhnlichen Schusswinkeln ab und foppte seine Gegner mit überraschenden Laufwegen. Callahan wird wohl eher von seiner Wucht (1,83 Meter groß, 93 Kilogramm schwer) und Dynamik leben.

Mit dem Königstransfer sind die Personalplanungen (siehe Infokasten) des CHL-Teilnehmers zunächst einmal abgeschlossen. „Als wir gesehen haben, dass Callahan auf dem Markt ist, haben wir zugeschlagen“, erzählt der AEV-Coach.

In den vergangenen beiden Jahren lief der Angreifer für die Bakersfield Condors, die der Organisation der Edmonton Oilers angehören, auf. Von 2011 bis 2017 stand der rechtsschießende Außenstürmer bei den Detroit Red Wings unter Vertrag, die ihn auch 2009 im NHL-Draft ausgewählt haben. Eingesetzt wurde Callahan in diesen sechs Spielzeiten aber überwiegend bei den Grand Rapids Griffins, der AHL-Filiale der Red Wings. Mit den Griffins gewann der Kalifornier in den Jahren 2013 und 2017 mit dem Calder Cup die Meisterschaft in der AHL. „Er hat einige Erfolgserlebnisse in seiner Karriere vorzuweisen. Und wir bekommen einen Spieler, der hungrig auf eine neue Herausforderung ist“, sagt Tray Tuomie. Der Europa-Neuling soll Impulse geben in einer Mannschaft, die in der vergangenen Saison mit dem dritten DEL-Rang die beste Erstliga-Platzierung aller Zeiten erreicht hatte und anschließend in den Play-offs ins Halbfinale gegen München vorgedrungen war.

Insgesamt stehen für Callahan in 540 AHL-Partien inklusive Play-offs 125 Tore, 139 Assists und 537 Strafminuten zu Buche. Im NHL-Trikot der Red Wings kam er zu fünf Einsätzen in der besten Liga der Welt. Der US-Amerikaner erhält das Trikot mit der Nummer 15. Tuomie ist froh darüber, dass der Kader nun komplett ist. Bis auf White, Verteidiger Arvids Rekis (Karrierenende) und Hans Detsch (ERC Ingolstadt) nehmen die Panther mit der gleichen Mannschaft wie in der Erfolgssaison die Vorbereitung in Angriff. Anfang August kommt der weitgehend unveränderte Kader in Augsburg zusammen.

, 17 Uhr: 1. Eistraining im Curt-Frenzel-Stadion 16. - 19 August Dolomiten-Cup in Neumarkt/Südtirol mit Valerenga Oslo (Norwegen), SC Bern (Schweiz) und Eisbären Berlin (DEL) 23. August, 19.30 Uhr Einziges Test-Heimspiel im Curt-Frenzel-Stadion gegen Black Wings Linz 29. August, 18 Uhr, CHL Lulea Hockey – Panther 31. August, 20.30 Uhr, CHL Belfast Giants – Panther

