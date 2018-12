Cheyenne Hanson erwartet gepfefferten Kampf

vor 42 Min.

Die Augsburgerin Cheyenne Hanson bereitet sich auf einen Boxkampf am 8. Dezember in München vor.

Augsburgerin steigt bei der Keta´s Fight Night Gala in München in den Ring. Im Hauptkampf des Abends stehen zwei WM-Titel auf dem Spiel

Am 8. Dezember 2018 ist es so weit: Die Augsburgerin Cheyenne Hanson alias „Pepper“ steigt wieder in den Ring. Diesmal auf deutschem Boden in der Sport-Scheck-Allwetteranlage in München (Unterföhring).

Bei dem Münchner Event Keta’s Fight Gala wird Hanson im Frauenhauptkampf auf die Georgierin Sopo Kintsurashvili treffen. Ein Kampf zwischen der Nummer 67 der Box-Weltrangliste (Kintsurashvili) gegen die Nummer 68 (Hanson). Die Augsburger Studentin Hanson bestritt in Diber e Madhe in Mazedonien ihren ersten Profi-Box-Kampf – und gewann ihn kurz vor Ende der dritten Runde mit K.o. Auch ihren zweiten Boxkampf konnte sie vorzeitig beenden. „Ich bin bereit, gegen Hanson zu kämpfen und möchte mal sehen, ob sie wirklich Pfeffer hat“, sagte die georgische Boxerin über ihre Gegnerin aus Augsburg. Trainer Jonny Ismail Keta, der Hanson ins Profiboxen brachte, ist sich sicher: „Wir haben hart trainiert und Pepper ist fit. Wir sind bereit.“

Der Hauptkampf des Abends wird das Duell zwischen Fatih Mehmet Karakus aus der Türkei und Ferit Keta, dem Münchner mit albanischen Wurzeln, sein. Bei ihrer letzten Begegnung in Diber e Madhe siegte Keta. Jetzt wollen beide allerdings nicht mehr nur boxen, sondern Karakus forderte Keta heraus, nach K-1-Regeln mit Fäusten und Füßen zu kämpfen. Nach einigen Herausforderungen von Karakus setzt dieser nun auch seine beiden Weltmeister Champion Gürtel (WAKO und IFSA) aufs Spiel. Die Entscheidung fällt am 8. Dezember im Ring.

