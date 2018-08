vor 38 Min.

DJ Ötzi wettet mit dem FCA Lokalsport

Erst serviert der Pop- und Schlagersänger beim Geburtstag von Zeugwart Vidrman den Nachtisch, dann macht er dem Team ein Angebot. Von der Fitness der Spieler ist der „Anton aus Tirol“ schwer beeindruckt

Von Johannes Graf

Im Auftrag seiner Majestät ist Agent James Bond unterwegs, im Auftrag des FC Augsburg sollen dessen Fußballprofis die Mission Klassenerhalt erfüllen. Am Donnerstagnachmittag treffen sich Filmfigur und Fußballer. In Sölden, auf 3048 Metern Höhe, im weltweit ersten James-Bond-Museum. Vor allem Fabian Giefer ist vom „007 Elements“ begeistert. Der FCA-Torhüter outet sich als Fan, er fährt einen Aston Martin und besitzt jene Omega-Uhr, die Daniel Craig im jüngsten Streifen „Spectre“ trägt. „Ich bin ein kleiner James-Bond-Freak“, gesteht Giefer. Mithilfe von Filmsequenzen, Exponaten, Hightech und Interaktion tauchen die Besucher in die Agenten-Welt ein. Für Giefer und seine Mitspieler ist die Zeit auf dem Gaislachkogl eine willkommene Abwechslung zum sonst eintönigen Trainingsalltag auf dem Rasen in Längenfeld. Als Sportgeschäftsführer Stefan Reuter vom Dunkeln zurück ins Helle tritt, sagt er: „Die Spieler haben im Museum viel Spektakel gesehen. Ich hoffe, sie zeigen in der kommenden Saison in der Bundesliga Spektakel.“ Augsburgs Trainer Manuel Baum erklärt mit einem Schmunzeln, statt James-Bond-Filmen studiere er derzeit vor allem Gegner in Bewegtbildern. Baum ist fasziniert vom Ort, rund 13 Monate dauerte der Bau des Museums, über zehn Millionen Euro hat das Gebäude auf dem Berg gekostet. Für den Trainer sind gemeinsame Erlebnisse außerhalb des Fußballplatzes wichtig, auch „Teambuilding“ genannt.

Wiederholt streut der Bundesligist während der Tage in Österreich gemeinsame Ausflüge ein, um die Spieler auf andere Gedanken zu bringen. Am Montag verbrachten sie einen gemütlichen Abend auf der Stöttlalm nahe Seefeld. Auch am Mittwochabend hatte der FCA eine Überraschung parat. Zeugwart Zdenek Vidrman feierte seinen 71. Geburtstag, zu diesem Jubeltag hatte der FCA einen besonderen Gast eingeladen. Begleitet von Rani Khedira, Philipp Max und Andreas Luthe stolzierte Österreichs Kultmusiker DJ Ötzi in den Speisesaal. Weil die Spieler Wunderkerzen schwenkten, erinnerte die Szenerie an eine Schlusssequenz einer „Traumschiff“-Folge. Kapitän Daniel Baier verbreitete die Bilder davon in den sozialen Netzwerken, kommentiert mit den Worten: „Wenn der Anton aus Tirol die Nachspeise bringt.“ Tags darauf stand wieder die intensive Vorbereitung auf dem Programm. Unter den Zuschauern des Trainings: erneut DJ Ötzi. Der 47-Jährige hält sich dieser Tage im Ötztal auf, über einen persönlichen Kontakt kam spontan die Geburtstagsüberraschung zustande.

Von der Fitness der Spieler zeigte sich der 47-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Friedle heißt, schwer beeindruckt. So beeindruckt, dass er den FCA-Spielern eine Wette anbot: Wenn der FCA in der kommenden Saison Platz sieben in der Bundesliga-Saison belegt, kommt er zu einem Privatkonzert nach Augsburg. Doch damit nicht genug: „Wenn Sie Sechster werden, komme ich mit ein paar Freunden vorbei“, fügte er hinzu.

Gegen Ende des Trainingslagers in Tirol entspannt sich zusehends die personelle Lage, etliche Spieler mit kleineren und größeren Blessuren sind inzwischen zur Mannschaft gestoßen. Ihr Weg ins Mannschaftstraining scheint nicht mehr weit. Während das Gros der Spieler den Ausflug ins James-Bond-Museum unternahm, arbeiteten Caiuby, Alfred Finnbogason, Martin Hinteregger, Fredrik Jensen und Simon Asta in Längenfeld an ihrer Fitness.

Am Freitag beendet der FCA sein Trainingslager im Ötztal. Nach einer abschließenden Einheit am Vormittag fährt die Mannschaft mit dem Bus nach Innsbruck, von dort fliegt sie nach England zum Testspiel gegen Newcastle United (Samstag, 16 Uhr).

