vor 25 Min.

Das Abenteuer Europa beginnt in Schweden

Der Spielplan der Champions Hockey League steht. Ab wann es Karten für die Spiele der Augsburger Panther gibt

Von Florian Eisele

Das Warten hat für die Fans der Augsburger Panther ein Ende: Der Spielplan der Champions Hockey League (CHL) ist seit Montag veröffentlicht. Der Wettbewerb, an dem der AEV zum ersten Mal in seiner 141-jährigen Vereinsgeschichte teilnimmt, startet für den Klub mit einer doppelten Auswärtsfahrt: Am Donnerstag, 29. August, steht die Partie beim Gruppenfavoriten Luleå Hockey an – und schon zwei Tage später geht es um 20.30 Uhr bei den Belfast Giants in Nordirland weiter.

Das erste Heimspiel im heimischen Curt-Frenzel-Stadion steht am Freitag, 6. September, ab 18 Uhr gegen Luleå Hockey an. Zwei Tage später tritt Belfast in Augsburg an. Für die Panther werden die beiden Partien die Generalprobe für die DEL-Saison sein. Eine Woche später startet die höchste deutsche Spielklasse in die neue Spielzeit.

Mit dem doppelten Auswärtsspieltag zum CHL-Start sind die Planer der Königsklasse einem Wunsch der Klubs nachgekommen. Um die Reisestrapazen möglichst gering zu halten, sollten Auswärtspartien zusammengefasst werden. Leo Conti, Marketing-Manager der Panther, sagt dazu: „Das war im Interesse der Teams aus der gesamten Gruppe, da hat die CHL unseren Wünschen entsprochen.“ Auch die anderen Klubs absolvieren ihre Auswärtsfahrten gebündelt. Der Aufwand ist aber immer noch immens: Für die Partien in Schweden und Nordirland chartern die Panther ein Flugzeug. Spieler, Betreuer und die komplette Ausrüstung werden damit innerhalb von drei Tagen knapp 8000 Kilometer zurücklegen. Relativ bescheiden nimmt sich hingegen die dritte Auswärtsfahrt aus: Ins tschechische Liberec beträgt die Distanz nur 515 Kilometer und wird mit dem Bus bewältigt.

Nennenswerte Einnahmen gibt es in der CHL nicht: Jeder der 32 qualifizierten Klubs bekommt 40000 Euro Antrittsprämie, dazu kommt ein Reisekostenzuschuss in Höhe von 12500 Euro. Mit dieser Summe könne man „ den Bus zweimal volltanken“, wie Conti zuletzt sagte. Dennoch ist die Vorfreude beim DEL-Klub und seinen Fans riesig. „Es ist ein toller Wettbewerb, bei dem man sich mit den Topteams in Europa messen kann“, so Conti.

Karten für die Heim- und Auswärtsspiele soll es laut dem Marketing-Manager in zwei bis drei Wochen zu kaufen geben. „Wir warten wohl noch die Pfingstferien ab.“ Über das genaue Vorgehen sollen die Fans zeitnah informiert werden. Sicher ist für die Heimspiele aber schon: Dauerkartenbesitzer haben ähnlich wie in den Play-offs die Option, ihren festen Platz im Curt-Frenzel-Stadion auch in den CHL-Partien zu beanspruchen. Der Rest des Kontingents geht anschließend in den freien Verkauf. Preiserhöhungen, wie es sie zuletzt in den Play-offs gab, schließt Leo Conti aus: „Teurer werden die Tickets keinesfalls werden.“

Hoch im Kurs steht bei vielen Panther-Anhängern die Auswärtspartie in Belfast. Zu diesem Spiel werden der DEL-Klub in Zusammenarbeit mit dem Reisebüro Panther-Reisen eine organisierte Fan-Fahrt anbieten. Wer dabei sein möchte, sollte sich jedoch frühzeitig um Tickets bemühen: Die Plätze werden stark begrenzt sein. Wer sich auf eigene Faust auf den Weg nach Belfast macht, sollte aber wohl eine Karte bekommen: In der SSE Arena haben 9900 Zuschauer Platz.

Themen Folgen