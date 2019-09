18:15 Uhr

Der AEV wartet weiter auf die ersten Punkte

DNL-Team verliert gegen Düsseldorf

Der Eishockey-Nachwuchs des Augsburger EV wartet in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) weiter auf ihre ersten Punkte. Nach dem punktlosen Start in Köln (1:4 und 3:6) unterlag die U20 des AEV zu Hause am Doppelspiel-Wochenende der Düsseldorfer EG mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) und 4:6 (2:5, 1:0, 1:1).

In einem zerfahrenen ersten Drittel in der Samstagspartie geriet die Augsburger U20 direkt nach einer vertanen Großchance in der 11. Minute durch einen für den sehr guten Goalie Moritz Borst unhaltbaren Schuss in Rückstand. In der Folge zeigte sich die Mannschaft von Trainer Niels Garbe deutlich sortierter und übernahm im zweiten Drittel die Initiative. Die Augsburger Drangperiode wurde in der 31. Minute durch das 1:1 von Thomas Grigore belohnt. Doch die DEG schlug im letzten Drittel mit dem 1:2 (47.) zurück.

Das zweite Spiel am Sonntag war eigentlich schon nach dem ersten Drittel entschieden. Zwar ging der AEV früh durch Lion Stange (4.) in Überzahl in Führung, doch die DEG konterte mit zwei Treffern. Zwar konnte Sandro Grannas (10.) zum 2:2 (10.) ausgleichen, doch mit drei Treffern in Folge sorgte die DEG für eine Vorentscheidung. Im zweiten Drittel verkürzte wiederum Lion Stange (39.) in Überzahl auf 3:5. Hoffnungsvoll blickten die Fans des AEV dem Schlussdrittel entgegen, jedoch dauerte es lediglich zehn Sekunden bis der Puck zum 3:6 erneut im Augsburger Tor landete. Das 4:6 (60.) durch Valentin war nur Ergebniskosmetik. Auf Trainer Niels Garbe und sein Team kommt nun viel Arbeit zu, um die schweren Aufgaben in den nächsten Spielen zu meistern. So muss man am kommenden Wochenende zum Tabellendritten nach Berlin und am darauffolgenden Wochenende gastiert der Vorjahresmeister Mannheim im Curt-Frenzel-Stadion. (pm)

