vor 37 Min.

Der Kuhsee lockt die Massen an Lokalsport

Katja Mayer hat einst den ersten Triathlon am beliebten Badesee Augsburgs organisiert. Inzwischen hat sich die Veranstaltung als Event für Spitzen- und Breitensportler etabliert

Von Wilfried Matzke

Für Katja Mayer wird der Kuhsee-Triathlon immer eine ganz besondere Angelegenheit bleiben. Einst hat sie die Veranstaltung an Augsburgs beliebtem Badesee ins Leben gerufen, in diesem Jahr organisiert die 50-Jährige zum 19. Mal die Großveranstaltung. „Es steckt natürlich viel Herzblut drin“, erklärt Mayer. Einmal mehr wird die umtriebige Frau sich am Spagat probieren: Einerseits will sie die Veranstaltung mit ihrer km-Sport-Agentur möglichst professionell aufstellen, andererseits will sie den familiären Charakter der Massenveranstaltung bewahren.

Mayer war selbst als Triathletin überaus erfolgreich, achtmal nahm sie am Ironman auf Hawaii teil. Die bekannte Ex-Spitzenausdauersportlerin und vierfache „Sportlerin des Jahres“ in Augsburg ist eine Sympathieträgerin für diese Art von Triathlon. Am Wochenende des 21. und 22. Juli stellen sich in diesem Jahr die Ausdauerathleten der sportlichen Herausforderung. Die mittlerweile zweitägige Veranstaltung registrierte im Vorjahr 1520 Teilnehmer. Schwimmen, Radfahren und Laufen werden als ideale Gesundheitssportarten am beliebtesten Augsburger Gewässer angeboten. 500 Meter im Wasser, 17 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer zu Fuß sind zu bewältigen.

Im Mittelpunkt des Sonntagvormittags steht traditionell der Staffelwettbewerb. Drei als Team startende Hobbysportler dürfen sich den Nonstop-Dreikampf teilen. Erwachsene und Jugendliche müssen entweder 500 Meter schwimmen, 17 Kilometer Rad fahren oder fünf Kilometer laufen. Angesprochen fühlen dürfen sich neben Vereinen auch Firmen, Schulen, Familien und andere Institutionen. Katja Mayer freut sich, Stammgäste begrüßen zu dürfen. „Einige Staffeln habe ich bei jedem Kuhsee-Triathlon seit der Premiere im Jahr 2000 begrüßt“, sagt sie. Wer genügend Kondition besitzt, kann als Solist beim Einzelwettbewerb antreten. Im Vorjahr siegten Katharina Engelhardt und Maximilian Kanitz, sie waren die schnellsten Einzelstarter im Teilnehmerfeld. Kinder können ebenfalls zwischen einem Einzel- und einem Staffelwettbewerb auswählen. 100 Meter schwimmen im Uferbereich, vier Kilometer auf dem Rad und einen Kilometer zu Fuß sollen die sechs- bis 13-jährigen Athleten bewältigen.

Zum zehnten Mal wird am Samstagabend der Nachtlauf ausgetragen. Nach Sonnenuntergang wird um 21.30 Uhr der Startschuss für die zwei Runden um den Kuhsee erfolgen. Die insgesamt fünf Kilometer lange Strecke wird durch 250 Fackeln und einen glühenden Heißluftballon des Sponsors LEW ausgeleuchtet. Jedoch sind der Nachtlauf sowie der Einzelstarter-Triathlon bereits ausgebucht. (mit joga)

