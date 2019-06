vor 37 Min.

Der „Mann des Feuers“ wird 80

Bis heute prägen Kanuslalom und Musik das Leben von Karl Heinz Englet

Von Andrea Bogenreuther

Das Buch über sein Lebenswerk, das er 2016 herausgebracht hat, nannte Karl Heinz Englet „Der Mann des Feuers“. In Erinnerung an jenen großen Moment im Jahr 1972, als er am Augsburger Eiskanal die olympische Flamme entzündete und damit den Startschuss für die ersten Kanuslalom-Wettkämpfe in der olympischen Geschichte gab. Seitdem ist das Leben des Augsburgers untrennbar mit dem Eiskanal verbunden. An seinem 80. Geburtstag am Dienstag wird Englet an diesen von ihm so geschätzten Ort zurückkehren, um mit Blick auf die traditionsreiche Kanustrecke im Freundeskreis zu feiern.

Wenn Englet nicht seiner zweiten Leidenschaft, dem Besuch von Wagner-Opern und -Festspielen, nachging, war der zweifache Wildwasser-Mannschafts-Weltmeister (1963 und 1965) und achtfache deutsche Meister auch nach seiner sportlichen Laufbahn meist an der Kanustrecke zu finden. Ob als Manager oder Marketingstratege für seinen Verein, die Kanu Schwaben Augsburg. Sportliche Höhepunkte, bei denen er sein großes Organisationstalent auslebte, waren die beiden Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1985 und 2003 in Augsburg. „Mit Stolz darf ich für unser gesamtes Team sagen: Mit dieser WM haben wir Maßstäbe gesetzt“, schreibt Englet in seinem Buch über die letzten großen Titelkämpfe. Maßstäbe, an denen seine Nachfolger bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft 2022 gemessen werden dürften.

Mit seinen Kontakten zur Wirtschaft sorgte der ehemalige Sportartikelvertreter dafür, dass nahezu jedes Jahr sportliche Großveranstaltungen in Augsburg stattfanden, wie etwa zwei Europameisterschaften und etliche Weltcups.

Ein Abstecher in die Politik (2008 bis 2014) machte ihm hingegen weniger Freude. Zu groß waren die Differenzen in den politischen Anschauungen, zu deutlich war Englet in seiner Kritik. Nie nahm er ein Blatt vor den Mund, von taktischen Spielchen hielt er nichts. Als dann noch 2012 ein Erinnerungsstein zu Englets olympischer Feuerentzündung auf Drängen politischer Gegner von der Kanustrecke entfernt werden musste, war der Eklat nicht mehr zu verhindern. Nur durch die Vermittlung von Oberbürgermeister Kurt Gribl gab es noch ein versöhnliches Ende. Statt des Steins ist heute am Rohr des einstigen olympischen Feuers eine Gedenktafel angebracht. Englet hat mit der Tafel seinen Frieden gefunden. „Damit kann ich gut leben.“

Offiziell hat der Träger des Silbernen Lorbeerblatts des Bundespräsidenten seine Funktionärs-Tätigkeiten niedergelegt, im Hintergrund ist er präsent und bleibt ein aufmerksamer Beobachter des Geschehens in Sachen Kanuslalom-Sport.

Themen Folgen