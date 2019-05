11:18 Uhr

„Der Star ist die Mannschaft“

Nach dem knapp verpassten Aufstieg im letzten Jahr starten die Augsburg Raptors mit viel Motivation in die neue Saison

Von Dominik Durner

Die Pfeife im Mundwinkel hängend, den Arm als Startsignal für einen eingeübten Spielzug erhoben. Head Coach Clinton Morris und seine Augsburger Raptors sind bereit für die kommende Saison in der Bayernliga Süd. Die Footballer gehen dabei mit einem klaren Ziel in die Spielzeit: ähnlich wie letztes Jahr sollen auch dieses Mal wieder minimal die Play-offs erreicht werden.

Vergangene Saison wurde das Vorhaben mit der Vizemeisterschaft sogar noch übertroffen, erst im Finale musste man sich – erneut – der Reservemannschaft der Munich Cowboys mit 26:47 geschlagen geben. Auch in der „Regular Season“, die Saisonspiele vor den Play-offs, stellten die Münchner die einzige unüberwindbare Hürde, man musste die beiden Spiele mit 34:50 und 14:18 abgeben.

Mit dem Aufstieg der Cowboys und dem Abstieg der Ants aus Königsbrunn stellt sich dieses Jahr aber ein neues Teilnehmerfeld dem Kampf um die Play-offs. Aus der fünftklassigen Landesliga stoßen die wiedererstarkten Starnberg Argonauts zum Wettbewerb, den Gang aus der höherklassigen Regionalliga musste das befreundete, stark verjüngte Team der Neu-Ulm Spartans antreten. Neben den Augsburgern sind aus der letzten Bayernliga-Saison noch die Feldkirchen Lions, die Erding Bulls und die Traunreut Munisier mit von der Partie, gegen letztere bestreiten die Raptors am 5. Mai um 15 Uhr ihren Saisonauftakt.

Kein Platz für Arroganz und Überheblichkeit

Coach Clinton Morris warnt: „Jedes Jahr starten die Traunreuter als ’Underdog’, alle denken sich, dass das machbar sein sollte. Aber ein ums andere Mal ist das ein Team, das richtig kämpft und uns vor große Probleme stellt.“ Allgemein sei die Südstaffel der Bayernliga sehr gut besetzt, „da kann jeder jeden schlagen. Wir hatten letztes Jahr auch das ein oder andere Mal etwas Glück. Im Norden gibt es im Prinzip nur Regensburg.“ Man liebäugle erneut mit den Play-offs, „angesichts der Konkurrenz ist aber kein Platz für arrogante und überhebliche Aussagen und Ambitionen“, sagt der Vereinsvorsitzende Daniel Metzler. „Der Spaß steht immer noch im Vordergrund, wir wollen und müssen nichts mit aller Gewalt erkaufen oder erzwingen.“

Dennoch, die Augsburger wollen sich nicht unter Wert verkaufen. Arbeits- und altersbedingte Abschiede konnten genauso kompensiert werden wie ein Abgang zu den Cowboys. Ein Faktor dafür ist neben der funktionierenden Einheit auch die eigene Jugend. „Wir müssen das auffangen, das ist klar. Die Mannschaft ist aber voll dabei, jeder kämpft für jeden“, meint Metzler. Der 34-Jährige will niemanden explizit herausheben: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Alle geben auf dem Feld alles, was sie haben. Der Star ist bei uns ganz klar die Mannschaft.“ Neben der treuen Fanbasis können die Fuggerstädter sich derweil in dieser Saison nach fünfjähriger Abwesenheit über ein Cheerleader-Team freuen.

5. Mai. Traunreut (15 Uhr), 12. Mai Feldkirchen (15 Uhr), 2. Juni Erding (15 Uhr), 23. Juni Neu-Ulm (15 Uhr), 14. Juli Starnberg (15 Uhr)

