vor 37 Min.

Der Urlaub ist vorbei

Die Panther-Profis kehren nach Augsburg zurück – bis auf einen Nachzügler

Für die ausländischen Profis der Augsburger Panther ist der Sommer in der Heimat schon zu Ende. Am heutigen Donnerstag trifft der erste Spieler aus Übersee am Flughafen München ein. Neuzugang Mitch Callahan macht den Auftakt, am späten Nachmittag wird er in Augsburg erwartet. Am Freitag folgen dann Patrick McNeill, Adam Payerl, Scott Valentine, T. J. Trevelyan, Drew LeBlanc, Matt Fraser, Brady Lamb und Sahir Gill.

Unfreiwillig verlängert hat dagegen Torwart Olivier Roy seinen Aufenthalt in der kanadischen Heimat. Er musste sich zu Beginn dieser Woche in der Heimat wegen einer Blinddarmerkrankung einem arthroskopischen Eingriff unterziehen. Weitergehende Untersuchungen von den Mannschaftsärzten der Panther nach seiner Ankunft sollen laut offizieller Mitteilung konkrete Erkenntnisse bringen, wann Roy ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Die erste offizielle Trainingseinheit findet am 9. August im Curt-Frenzel-Stadion statt.

Vor dem ersten Eistraining durchlaufen alle Spieler die nötigen medizinischen Untersuchungen. Unter der Leitung des neuen Athletiktrainers Gregor Grutschnig steht zusätzlich die komplette Leistungsdiagnostik auf dem Plan, ehe Cheftrainer Tray Tuomie und sein Assistent Jamie Bartman die Panther auf dem Eis auf die neue Spielzeit vorbereiten werden. (AZ)

