21.05.2019

Der nächste Umbruch in der U23

Nach dem Klassenerhalt soll der Bundesligareserve des FC Augsburg neues Personal helfen. So beurteilt Cheftrainer Frankenberger die Saison des FCA-Nachwuchses

Von Herbert Schmoll

Beim FC Augsburg hat ein Großteil der Nachwuchsmannschaften in den höheren Altersklassen die Punktspielsaison beendet, die Verantwortlichen richten den Blick nach vorne. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen. Betraut ist damit in erster Linie Alexander Frankenberger, Cheftrainer im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des Fußball-Bundesligisten.

Mit der zu Ende gehenden Runde ist Frankenberger großteils zufrieden. Letztlich auch mit der U23, die sich praktisch mit dem letzten Atemzug und einem 1:1 gegen Viktoria Aschaffenburg die weitere Zugehörigkeit zur Regionalliga Bayern gesichert hat. „Wir sind froh, dass wir drin bleiben“, sagte ein erleichterter Sepp Steinberger, der Coach der zweiten Mannschaft. Für Steinberger, der erst im Januar die Mannschaft übernommen hatte, waren die letzten Monate eine echte Achterbahnfahrt – mit glücklichem Ende.

Schicksal eine Ausbildungsvereins

In der kommenden Saison steht dem FCA II erneut ein Umbruch bevor, acht Spieler wurden bereits verabschiedet. Marco Greisel wechselt zum Ligarivalen FC Memmingen und weitere Akteure werden dem Klub Adieu sagen. Steinberger will nicht groß jammern. „Das ist das Schicksal eines Ausbildungsvereins“, sagt er. Nachwuchs-Cheftrainer Frankenberger kündigt an, man werde etliche A-Junioren in den Kader aufnehmen, er will sich aber auch nach externen Spielern umsehen. Was ganz im Sinne Steinbergers wäre, nachdem mit Ex-Profi Markus Feulner ein Routinier verabschiedet wurde. „Ein, zwei erfahrene Spieler mit 27 oder 28 Jahren würden uns guttun“, so Steinberger.

Gerade im oberen Nachwuchsleistungsbereich kann der FC Augsburg in Zukunft aus einem großen Talentfundus schöpfen. Zum Kader der U23 zählen nicht nur Jozo Stanic, Felix Schwarzholz oder Romario Rösch, sondern auch die A-Junioren Simon Asta und Stefano Russo. Sie standen im letzten Bundesligaspiel gegen Wolfsburg im Kader, Asta sogar in der Anfangself. Apropos U19. Mit dem Abschneiden dieses Teams (7. Platz in der Bundesliga) ist Frankenberger ebenso zufrieden wie mit der U15, die auf Rang vier das Ziel in der Regionalliga Bayern erreichte. Noch zwei Pflichtspiele stehen für die U17 an (das erste am Samstag, 13 Uhr, in Mainz), über den derzeitigen Rang fünf will Frankenberger auch nicht meckern.

Steinberger bleibt dem FCA II wohl erhalten

Etliche Gespräche musste der Cheftrainer mit seinen Trainerkollegen führen. Sicher ist, dass Steinberger in der kommenden Saison die zweite Mannschaft anleiten wird. Andreas Haidl wird zusammen mit Moritz Wagner und Pascal Scherer für die U17 verantwortlich bleiben. Die Besetzung anderer Altersklassen im Leistungsbereich ist noch nicht offiziell. Fest steht, dass Martin Lanzinger (U19) gehen wird. Frankenberger betont: „Da wir auch im Trainerbereich Wert auf Konstanz legen, wird es nur zu marginalen Veränderungen kommen.“

