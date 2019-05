13:35 Uhr

Die Raptors sind nicht zu stoppen

Die American Footballer aus Augsburg bleiben nach dem 41:6-Sieg in Starnberg Spitzenreiter

Von Robert Götz

Am Sonntag war Daniel Metzler schon wieder in Sachen American Football unterwegs. Der Vorsitzende der Augsburg Raptors konnte sich voll darauf konzentrieren, denn seine Bayernliga-Footballer machen ihn derzeit mächtig Spaß. Denn ihr Siegeszug geht weiter. Der 41:6 (0:0, 22:0, 12:0, 7:6)-Auswärtserfolg bei den Starnberg Argonauts war bereits der vierte Sieg in Folge für den Tabellenführer.

„Ich will Starnberg nicht zu nahe treten, aber das war am Samstag ein Pflichtsieg“, erklärte Metzler. Denn Zielsetzungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der Klassenneuling vom Starnberger See versucht, sich in der Bayernliga zurechtzufinden, wollen die Augsburger in dieser Saison aufsteigen. „Das ist unser Ziel“, sagt Metzler.

In der vergangenen Spielzeit waren sie erst im Endspiel der zweigeteilten Bayernliga an den Munich Cowboys II mit 26:47 gescheitert, die damit in die Regionalliga aufstiegen. Dorthin wollen auch die Raptors.

Deswegen haben sich die Augsburger auch verstärkt. Nicht so sehr in der Spitze, sondern in die Breite. Und der zweite Anzug passt. „Wir sind begeistert, wie unsere zweite Reihe in Starnberg gespielt hat“, sagt Metzler. Nur im ersten Viertel hatte Augsburg beim noch punktlosen Aufsteiger Probleme. Doch im zweiten Viertel machte die Augsburger Offensiv-Abteilung Ernst und mit dem 22:0 zur Halbzeit war die Partie entschieden. Danach bestimmten die Gäste die Partie.

Geschont wurden die Top-Spieler der Raptors, weil es am kommenden Sonntag auf der Anlage der TSG Augsburg zum Kräftemessen der beiden Spitzenteams kommt. Dann erwartet der Tabellenführer aus Augsburg (8:0 Punkte) den direkten Verfolger Erding Bulls (6:0 Punkte). „Wir haben jetzt vier Wochenenden hintereinander gespielt und darum viele Angeschlagene. Gegen Erding brauchen wir aber unsere beste Aufstellung“, sagt Metzler. Denn dann wird schon eine kleine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Bayernliga Süd fallen. \u0009Robert Götz

