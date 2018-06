vor 35 Min.

Die TG Viktoria feiert Lokalsport

Sowohl die Frauen als auch die Männer gewinnen den Staffellauf in Neusäß. Auch bei der Jugend gab es einen Augsburger Sieg

Von Wilfried Matzke

Die Städter im blauen Trikot der TG Viktoria Augsburg drückten dem 36. Landkreislauf in Neusäß ihren Stempel auf. Auf den welligen 40,4 Kilometern gewannen die Viktoria-Männer in 2:11 Stunden und die Viktoria-Frauen in 2:43 Stunden.

Das Männer-Team bestand aus Florian Kerber, Manuel Kirschey, Benjamin Owert, Moritz Novak, Markus Stöhr, Marc Schmidt, Hiob Gebisso und Steffen Co. „Wir konnten erst auf der fünften Etappe in Führung gehen“, berichtet Viktoria-Schlussläufer Steffen Co, der deutsche Ü40-Rekordhalter auf den 400 Metern. Der FC Dinkelscherben als Vorjahressieger musste sich mit dem 24. Platz zufriedengeben, nachdem heuer die gewohnte Verstärkung durch oberbayerische Spitzenläufer wegfiel.

Felicitas Probst, Sarah Hauber, Petra Stöckmann, Marion Hofmann, Silke Meisenheimer, Katharina Engelhardt, Stefanie Kirschey und Kerstin Hirscher gehörten zum siegreichen Frauen-Team der TG Viktoria. Die Spitze eroberte erst die Schlussläuferin Kerstin Hirscher. Sie hatte bereits am Vortag in Erding als süddeutsche Meisterin über 1500 Meter geglänzt. Jeweils Zweiter beim Landkreislauf und gleichzeitig Landkreismeister wurde die LG Reischenau-Zusamtal. Bei der Jugend über sechs Etappen wiederholte die LG Augsburg ihren Vorjahressieg in 2:03 Stunden knapp vor der Grundschule Walkertshofen. Das Augsburger Nachwuchs-Team bestand aus Philipp von Schwartzenberg, Leah Mack, Jan Jaumann, Dominik Riffel, Armin Schwenk und Florian Bauer.

Insgesamt 113 Mannschaften erreichten unter der Regie der neuen Landkreis-Sportbeauftragten Barbara Wengenmeir das Ziel. Der nächste Landkreislauf wird in Bobingen stattfinden.

36. Landkreislauf (40,4 km)

Männer (8 Läufer)

1. TG Viktoria (1) 2:11 Stunden, 2. LG Reischenau-Zusamtal 2:14, 3. TSV Burgau 2:24, 4. TG Viktoria (2) 2:25, 5. LG Wehringen 2:28, 6. SpVgg Auerbach-Streitheim 2:29.

Frauen (8 Läuferinnen)

1. TG Viktoria Augsburg 2:43 Stunden, 2. LG Reischenau-Zusamtal 2:46, 3. SpVgg Auerbach-Streitheim 2:54, 4. LG ESV Augsburg / TSV Neusäß 2:55, 5. LG Wehringen 2:55, 6. SV Mindelzell 2:55.

