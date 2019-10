vor 17 Min.

Die Trümpfe von Martin Schmidt stechen

Der Trainer hält an Torhüter Tomas Koubek fest, bringt Marco Richter und wechselt den Erfolg ein

Von Robert Götz

Ein glückliches Händchen hatte FCA-Trainer Martin Schmidt beim 2:2 gegen den FC Bayern München. Er hielt an Torhüter Tomas Koubek fest, beorderte Marco Richter in die Startelf und brachte dann auch noch die Joker Finnbogason und Cordova ins Spiel, die am Ende stachen.

In der ersten Hälfte ein Nervenbündel, der keine Sicherheit ausstrahlte und immer wieder für Aufregung sorgte. Auch das 1:1 schien nicht unhaltbar. Maximal Note 4,5. In der zweiten Halbzeit hielt er den FCA mit erstklassigen Reflexen im Spiel und verdiente sich eine 1. Der Tscheche gibt weiter Rätsel auf. Note 2,5

Wenn der Routinier Kingsley Coman stellen konnte, dann zeigte er seine in Jahren angeeignete Zweikampfstärke. Wenn sein Gegenspieler aber Platz hatte und Geschwindigkeit aufnehmen konnte, hatte der 35-Jährige Probleme mit dem Hochgeschwindigkeits-Fußballer aus Frankreich. Note 3,5

Der kroatische Nationalspieler klärte einmal auf der Linie. Versuchte im Spielaufbau mutig nach vorne zu spielen, was aber auch den einen oder anderen Fehlpass nach sich zog. Hatte gegen Lewandowski beim 1:1 das Nachsehen, weil der Pole unbedrängt Fahrt aufnehmen konnte. Note 3,0

Mit gutem Stellungsspiel gewann er die meisten Zweikämpfe, hatte die meisten Ballkontakte und brachte die meisten Pässe an den eignen Mann. Eine gute Partie gegen die Weltklasse-Offensive aus München. Note 2,5

Hatte mit Serge Gnabry seine liebe Mühe und Not. Aber wenn Max auf Champions-League-Niveau spielen will, dann muss er auch solche Kaliber besser im Griff haben. Toll sein Schuss kurz vor Schluss, den Neuer nur mit viel Mühe parieren konnte. Note 4,5

Verlor vor dem 1:1 Torschütze Lewandowski aus den Augen und verhielt sich auch beim 1:2 durch Serge Gnabry nicht optimal, als Max ausgespielt war. Musste mit einem Ziehen im Oberschenkel vom Platz (62.) und wurde durch Jensen ersetzt. Note 4,5

Traf nach 28 Sekunden gegen Neuer. Danach hatte fast immer Richter seinen Fuß im Spiel, wenn der FCA gefährlich vor dem Bayern-Tor auftauchte. Machte in der 82. Minute erschöpft Sergio Cordova Platz. Note 2,0

Stopfte viele Löcher im Mittelfeld, war mit Abstand der laufstärkste Spieler. Legte 12,62 Kilometer zurück, absolvierte die meisten intensiven Läufe (96) aller Feldspieler. War meist unauffällig, doch gerade das ist auch ein Markenzeichen von Moravek. Note 3,0

Trug die Kapitänsbinde und übernahm die Verantwortung. Hatte verschiedene Aufgaben zu erfüllen, versuchte oft weit vorne das Bayern-Spiel zu stören. In der eigenen Hälfte war er der Organisator der zweiten Viererkette vor der Abwehr. Musste weite Wege zurücklegen. Stark seine Kopfball-Vorlage auf Richter. Note 2,5

Der junge Schweizer wird seinen Weg machen. Das Spiel gegen die Bayern war perfekter Anschauungsunterricht. Aber er sah nicht nur zu, sondern versuchte auch sein eigenes Spiel mit schnellen Antritten zu machen. Note 3,0

Diesmal war nicht viel von der einzigen nominellen Spitze zu sehen. Nur 15 Ballkontakte. Dafür war Niederlechner an diesem Nachmittag auch der erste Abwehrspieler im Konzept von Trainer Schmidt. Note 4,0

Mit Finnland auf EM-Kurs, setzte der Mittelfeldspieler nach seiner Einwechslung in der 62. Minute Akzente nach vorne. Muss aber noch einiges lernen.

Brauchte nach seiner Einwechslung einige Minuten, um auf Touren zu kommen. Nahm in der 88. Minute noch Anlauf (wäre aber auch im Abseits gestanden). Dann schoss er sich in der 90. Minute mit dem 2:2 den Frust von der Seele. Als Joker sieht sich der Vollblutstürmer nicht.

Was für eine Vorarbeit für das Tor von Finnbogason. Ließ Hernandez wie eine Torstange beim Slalom stehen. Seine acht Minuten machen Lust auf mehr.

Es werden Spieler benotet, die länger als 30 Minuten im Einsatz waren.

