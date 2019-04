10:49 Uhr

Die Violetten sehen Rot

Schwaben verlieren nach zwei Platzverweisen zu neunt mit 2:3

Den Bayernliga-Fußballern des TSV Schwaben Augsburg fehlten letztlich nur neun Minuten, um dem Spitzenreiter Türkgücü-Ataspor München einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt abzutrotzen. Obwohl die Dreßler-Elf einen großen Kampf lieferte, verlor man das Heimspiel gegen die Münchner Vorstädter mit 2:3 (2:2). Dadurch machte Türkgücü-Ataspor vorzeitig den Aufstieg in die Regionalliga perfekt.

Bereits in den ersten Spielminuten war viel Musik drin. Die Freistoßspezialisten der Gäste, Yilmaz und Thee, scheiterten einmal an Schwaben-Keeper Antoni (4.) und wenig später an der Querlatte (9.). Mit dem ersten gefährlichen Angriff kamen die Gastgeber durch Simon Gail, der frei vor Keeper Ndiaye die Nerven behielt (11.), zum Führungstor. Doch postwendend verwertete Münchens Torjäger Masaaki Takahara eine Flanke zum Ausgleichstreffer (12.). Nach einem Eckball köpfte Neumann unbedrängt zur Gästeführung (17.). Doch die Schwaben-Elf bewies Moral und der eingewechselte Maximilian Fiedler setzte sich energisch im Zweikampf durch und vollendete sehenswert ins lange Eck (35.).

Nach dem Pausentee wurde das Tempo etwas gedrosselt. Als dann aber Yasin Yilmaz zu spät attackiert wurde, schlug sein Fernschuss aus 20 Metern unhaltbar für Antoni ins untere Eck ein (81.). Nachdem die Schwaben-Akteure Hille (84.) und Merane (87.) per Gelb-Roter Karte vom Platz gestellt wurden, ereignete sich keine Ausgleichschance mehr. „Es war ein enges Spiel mit vielen knappen Entscheidungen, letztlich geht der Sieg für Türkgücü-Ataspor in Ordnung. Meinen Akteuren kann ich keinen Vorwurf machen. Nach dem dritten Gegentor war leider die Luft bei uns raus“, resümierte Schwaben-Coach Sören Dreßler.

TSV SchwabenAntoni – Friedrich (87. Geldhauser), Baier, Schöttgen, Hille – Gail (87. Fackler-Stamm), Krug, Winzig (17. Fiedler) Merane, Schön – Löw Tore 1:0 Gail (11.), 1:1 Takahara (12.), 1:2 Neumann (16.), 2:2 Fiedler (35.), 2:3 Yilmaz (81.)Gelb-Rot Hille (84., TSV Schwaben, wiederholtes Foulspiel), Merane (87., TSV Schwaben, Foulspiel und Unsportlichkeit)Zuschauer 300 Schiedsrichter Steigerwald (Gräfendorf)

Themen Folgen