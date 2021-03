07:00 Uhr

Doch nicht in der Toskana: Warum Radprofi Georg Zimmermann daheim ist

Plus Rad-Profi Georg Zimmermann verpasst das Saisondebüt für seinen neuen Profi-Rennstall Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Wie es für ihn weitergeht.

Von Robert Götz

Eigentlich wäre Georg Zimmermann jetzt in Italien. Am Mittwoch hätte der Radrennprofi aus Hainhofen bei Augsburg an der ligurischen Küste bei der 58. Trofeo Laiguelia sein Saison-Debüt für seinen neuen Rennstall Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux geben sollen. Am Samstag war dann sein Start bei „Strade Bianche“, dem spektakulären Eintagesrennen durch die Toskana eingeplant. Doch daraus wurde nichts.

Anstatt auf den Schotterstraßen in der Provinz Siena zu fahren, absolviert Zimmermann derzeit nur ein leichtes Training rund um Augsburg. „Ich habe muskuläre Probleme im unteren Gesäßbereich. Nichts Schlimmes“, ist sich der 23-jährige Radrennprofi am Telefon sicher. „Ich kann zwar locker trainieren, so rund 75 Kilometer fahren, aber 200 Kilometer Vollgas geben, war nicht möglich. Und es macht einfach keinen Sinn, mit 99 Prozent Leistung in einen Wettkampf zu gehen.“

Georg Zimmermann ist bei einem Osteopahten in Behandlung

Seit etwas mehr als einer Woche hat er die Beschwerden, doch bis zuletzt hatte er gehofft, dass er vielleicht doch noch starten könnte. Aber es blieb beim Konjunktiv.

Zimmermann ist in Augsburg bei einem Osteopathen und in einer Spezialklinik in Behandlung. Täglich stimmt er dazu die weiteren Schritte mit dem für ihn verantwortlichen Teamarzt seines Rennstalls ab. „Sie bekommen die Diagnosen und Berichte und dann beraten wir, wie es weitergeht“, sagt Zimmermann.

In der vergangen Saison führ Georg Zimmermann bei der Vuelta auf Platz 21

Natürlich sei er enttäuscht, den Saisonauftakt zu verpassen, auch weil die Vorbereitung eigentlich optimal lief. Doch Zimmermann, der in der vergangenen Saison bei der spanischen Vuelta für seinen alten Rennstall CCC einen beachtlichen 21. Rang erzielt hatte, sieht es pragmatisch: „Verletzungen und Ausfälle gehören zum Sport dazu. Ich bin jetzt gerade mal eine Woche raus, da mache ich mir noch keine Sorgen.“ Zimmermann hofft nun, dass er spätestens Ende März wieder auf die Worldtour, die erste Liga des Radrennsports, zurückkehren kann.

Lesen dazu auch:

Themen folgen