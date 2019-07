vor 2 Min.

Ein 4:0-Blitzstart

Dennoch muss der TVA zittern

Mit drei weiteren Punkten festigte der TV Augsburg den fünften Tabellenplatz in der Skaterhockey-Bundesliga auf dem Weg in das Play-off-Viertelfinale.

Gegen den Tabellenhintermann Bissendorfer Panther aus Niedersachsen legten die Augsburger beim 7:6 (4:0, 2:4, 1:2) im ersten Drittel einen Blitzstart hin. „Für uns war es ein perfekter Auftakt in diesem Spiel. Aber der führte auch dazu, dass die Mannschaft im Gefühl der Überlegenheit im zweiten Drittel die notwendige Konzentration vermissen ließ. Letztlich war der Sieg verdient,“ so TVA-Trainer Martin Zentner. Mit Volldampf gingen die Augsburger in das so wichtige Spiel.

Trotz des Ausfalls einiger Spieler sorgten Simon Arzt, Oliver Dotterweich, Valentin Hübl und Alexander Girsig für ein schnelles 4:0. „Da waren erst zehn Minuten gespielt,“ so Trainer Zentner. Im Gefühl der Überlegenheit ließen die Augsburger, zum Ärger vom Trainer, dann die Zügel schleifen. Schon war Bissendorf da und erzielte drei Tore in Folge zum 3:4, ehe Hübl und Oliver Dotterweich im Überzahlspiel eine Vorlage von Simon Arzt zum 5:3 und 6:4 nutzten.

Im Schlussdrittel löste Philipp Kittler im Tor Sebastian Gleich ab. Das wichtige 7:5 erzielte Stefan Gläsel in der Schlussminute mit einem Schuss in das leere gegnerische Tor. Sekunden vor der Schlusssirene traf Bissendorf noch zum 6:7. „Jetzt haben wir alles in der Hand. Mit zwei Heimsiegen ist das Play-off gesichert,“ so Kapitän Maximilian Nies. (ref)

TVA Gleich (ab 40. Kittler), Arzt (1), Konradsheim, Höß, Glasner, Fladerer, Berger, Gläsel (1), Hübl (2), Dotterweich (2), Girsig (1), M. Nies

Themen Folgen