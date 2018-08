vor 48 Min.

Ein Traum wird wahr Lokalsport

Augsburgerin Lilian Huber spielt für den FC Bayern

Von Denis Dworatschek

Zehn Jahre spielte Lilian Huber für den TSV Schwaben Augsburg Fußball. Immer mit Jungs zusammen. Sogar Mannschaftsführerin war sie. „Ich kannte nichts anderes“, sagt die 16-Jährige. In der kommenden Saison wird sie erstmals in einer reinen Mädchen-Mannschaft spielen und das beim namhaften FC Bayern München in der U17-Bundesliga Süd. „Ein langer Traum, der in Erfüllung gegangen ist“, beschreibt Lilian selbst den Wechsel.

Bereits am vergangenen Wochenende spielte sie bei einem Kleinfeldturnier in München für ihren neuen Verein. „Das war schon ein großartiges Gefühl im Bayern-Trikot“, sagt sie. Die 1,66 Meter große Innenverteidigerin trainiert jetzt in der Vorbereitung drei Mal in der Woche am Bayern-Campus, der drei Kilometer entfernt von der Allianz Arena im Münchner Norden liegt. „Das ist schon eine Umstellung“, sagt Lilian. Das Training sei sehr intensiv und anstrengender.

Schon länger spielte die Augsburgerin für die Mädchen-Bayernauswahl, dann bot der FC Bayern München ihr ein Probetraining an. „Ich kann es immer noch nicht ganz glauben“, sagt Lilian. Und ihr Vater ergänzt: „Meine Frau und ich haben immer gehofft für sie, denn sie hat das Potenzial, oben mitzuspielen.“ Ob es nicht stressig wird für Lilian, wenn die Sommerferien wieder vorbei sind? „Ich hab mit meinen Eltern darüber geredet, aber es wird schon funktionieren“, sagt die 16-Jährige, die auf das Holbein-Gymnasium geht.

Für die kommende Saison hofft Lilian auf den Meistertitel mit dem FC Bayern München. Und: „Den Sprung in die zweite Mannschaft der Frauen.“ Mit ihren alten Vereinskollegen vom TSV Schwaben ist sie immer noch im Kontakt. Mit ihrem Team ist sie in der abgeschlossenen Saison in der Bezirksoberliga Meister geworden.

Aus der gleichen Mannschaft wechselte der 15-jährige Manuel Schmid aus Inningen zum FC Ingolstadt. Auch für den Mittelfeldspieler hat die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. „Es ist ein hartes Training“, sagt der Vater Ulrich Schmid über seinen Sohn, der bereits zweieinhalb Jahre für den FC Augsburg gespielt hat. Auch Schwaben-Trainer Sören Becker lobt seinen Schützling. Er sei ruhig am Ball, dränge aber auch mit Tempo und Zug aufs Tor. „Lilian zeichnete ihre Körpersprache als Innenverteidigerin aus, die Jungs konnten ihre Blicke gut deuten“, sagt der Coach. Beide Spieler hätten sich ihren Wechsel zu den großen Vereinen verdient. Zwar würden sie in der kommenden Saison dem TSV Schwaben Augsburg fehlen. Aber: „Als Trainer ist man sehr stolz auf sie“, sagt Becker.

