Eine Chance für die Region

ATP Challenger Turnier beim TC Augsburg

Wer auf der Teilnehmerliste der Schwaben Open klangvolle Namen suchen wird, wird nicht fündig. Dafür sind die Schwaben Open als Turnier der ATP Challenger Tour zu klein. Doch mal ehrlich, kennen Sie die aktuelle Nummer 15 der Weltrangliste? Also kommt es nicht auf den Namen an, sondern auf die sportliche Leistung. Und da werden die Tennisprofis Anfang August auf der TCA-Anlage ein Niveau zeigen, das man sonst so in der Region nicht sieht. Die Veranstalter hoffen nun, dass die Fans sie mit ihrem Besuch unterstützen. Es ist eine Riesenchance, ein hochklassiges internationales Turnier in der Region zu etablieren. Den Matchball sollte man auf jeden Fall nutzen. Übrigens, auf Platz 15 rangiert derzeit der Kroate Borna Coric.

