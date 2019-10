vor 36 Min.

Elf Mal die Note 6

Beim 1:5 in Gladbach wirkt der FCA ratlos, konfus und völlig überfordert

Die Leistung der ersten 45 Minuten aller Spieler in der ersten Hälfte gegen Borussia Mönchengladbach war eine Zumutung nicht nur für die mitgereisten Fans des FC Augsburg: Die einzige Note für alle elf Spieler in der Startelf ist darum eine Sechs. Denn nach dem 0:4 war die Partie gelaufen. Wenigstens rissen sich die FCA-Spieler in Halbzeit zwei etwas zusammen. Am Ende war der FCA mit dem 1:5 (0:4) gegen den neuen Spitzenreiter aber gut bedient.

Der tschechische Torhüter hatte beim 0:1 keine Chance, doch danach bewegte er sich oft schwerfällig und tapsig. Bei den Toren zwei und drei schien es, als würde er in Zeitlupe zu Boden gehen. Beim vierten stolperte er über die eigenen Beine. Da halfen auch ein paar gute Aktionen nichts – so ist der Millionen-Einkauf keine Verstärkung. Note 6

Die Gladbacher nutzten gerade in der ersten Hälfte ihren Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem Schweizer gnadenlos aus. Lichtsteiner wirkte vollkommen ratlos und überfordert. Das lag aber auch daran, dass er mit André Hahn auf der rechten Seite überhaupt keine Abstimmung im Defensivverhalten fand. Trainer Schmidt erbarmte sich dann in der Halbzeit und brachte Raphael Framberger. Note 6

Wahnsinn, wie einfach sich Jedvaj beim 0:1 ausspielen ließ. Auch sonst sah der kroatische Nationalspieler mehrmals gegen Pléa und Thuram schlecht aus. Und die beiden Stoßstürmer sind jetzt auch keine quirligen Leichtfüße. Note 6

Vielleicht nicht ganz so konfus wie seine Mitstreiter, soll man da eine halbe Note hin oder her taxieren? Auch der Youngster ging im Chaos der ersten Hälfte unter. Note 6

Er machte keine großen Anstalten, seinen Frust über die ersten desolaten Minuten zu verbergen. Natürlich war er einer der weniger schlechten Akteure im FCA-Team. Trotzdem, auch er war mitverantwortlich für eine bodenlose erste Hälfte. Note 6

Nach zwei Minuten ließ Marcus Thuram ihn stehen wie ein Porsche einen Trabi. Auch sonst lief er in Halbzeit eins im Mittelfeld meist hinterher. Note 6

Hatte Glück, dass er nach seinem Bodycheck gegen Patrick Hermann in der 34. Minute nur die Gelbe Karte sah. Durfte in der Halbzeit in der Kabine bleiben. Für ihn kam Reece Oxford. Note 6

Rackerte, hatte auch zwei gute Chancen in der ersten Hälfte. Da muss er auch mal ein Tor machen. Ansonsten hatte er im Defensivverhalten auch so seine Aussetzer. Note 6

Nach vorne durchaus mit einigen guten Ideen, aber mit schlampiger Ausführung. In der Rückwärtsbewegung mit viel Potenzial nach oben. Note 6

Der Neuzugang aus der Schweiz musste in dieser Partie sehr viel Lehrgeld zahlen. Note 6

Bis zur 75. Minute ohne nennenswerte Offensivaktion, dann trudelte sein Ball an den Pfosten. Hatte mehr Glück in der 81. Minute, als er zum 1:4 abstauben durfte. Note 6

Zeigte viel Einsatz und Biss auf der rechten Abwehrseite. Note 4

Stabilisierte die Zentrale im defensiven Mittelfeld ein wenig. Note 4

Kam in der 76. Minute für Gregoritsch und bereitete mit seinem Schuss den Ehrentreffer vor. Robert Götz

Es werden nur Spieler benotet, die länger als 30 Minuten im Einsatz waren

