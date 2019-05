00:02 Uhr

Er holte Muhammad Ali nach Augsburg

Fritz Kellner ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Beim FCA war er einst Abteilungsleiter

Von Herbert Schmoll

Der Augsburger Sportförderer und Vereinssponsor sowie ehemalige Fußball-Abteilungsleiter des FC Augsburg Fritz Kellner ist tot. Der einstige Unternehmer verstarb am Wochenende im Alter von 72 Jahren an einem Herzversagen. In früheren Jahren unterstützte Kellner nicht nur die große Klubs wie den FCA oder den TSV Schwaben, sondern unterstützte auch viele kleinere Vereine.

Als aktiver Fußballer kickte Kellner beim TSV Schwaben, dem TSV Haunstetten und später in den Traditionsteams des FCA und der Münchner „Löwen“. Vor allen Dingen beim TSV Haunstetten half er viele Jahre den Kickern des Großvereins. Nach der Fusion arbeitete er auch beim FC Augsburg mit. In der „Ära Dr. Kranzfelder“ in den 1980er Jahren sogar in verantwortlicher Position.

Einige Jahre leitete er in finanziell schweren Bayernligazeiten die Fußballabteilung des Klubs. Damals entstanden Freundschaften zu später bekannten Kickern wie Heiner Schuhmann, Armin Veh oder Karl-Heinz Riedle. Schuhmann zeigte sich erschüttert, als ihn gestern die Nachricht von Kellners Ableben erreichte. „Fritz Kellner unterstützte vor allen Dingen unsere Jugend, bei mir werden tolle Erinnerungen an etliche Reisen ins Ausland wach“, blickt Schuhmann zurück. Einen echten Freund hat auch der ehemalige FCA-Zweitligaspieler Joachim Schnürer verloren. „Er war immer für uns Spieler da“, sagt Schnürer, der bis zuletzt Kontakt zu dem gesundheitlich angeschlagenen früheren Funktionär hielt. 1990 stellte Kellner auch den Kontakt zum späteren FCA-Präsidenten Peter Bircks her. Kellner war vor mehr als 40 Jahren auch an einer spektakulären Aktion im Augsburger Sport maßgeblich beteiligt. Der Unternehmer war Mitglied einer Promot-Sportgesellschaft, ein eigens für einen WM-Kampf zwischen Muhammad Ali und dem Engländer Richard Dunn in München gegründetes Unternehmen.

Kellner und seine Kollegen, darunter der spätere Fernsehjournalist Waldemar Hartmann, brachten Ali im Mai 1976 auch zu einer spektakulären Trainingseinheit in die Augsburger Sporthalle.

