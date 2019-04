23.04.2019

Erfolgsserie der Schwaben reißt

Nuancen und zwei Foulelfmeter entscheiden bei 1:2-Niederlage

Nach einer beeindruckenden Folge mit 20 Zählern aus zehn Spielen, in denen die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg ungeschlagen blieben, riss bei der Reserve des Zweitligisten Jahn Regensburg die Erfolgsserie. Die Dreßler-Elf musste mit einer 1:2-(0:1)-Niederlage die Heimreise antreten.

Es war über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe, in dem nur Nuancen zugunsten der Gastgeber entschieden haben. Auf beiden Seiten gab es einen berechtigten Foulelfmeter, den Pfab für Jahn Regensburg II (18.), sowie Gabriel Merane für die Schwaben (77.) verwandelten. Dazwischen hätte Regensburg seine Führung ausbauen, auf der Gegenseite aber auch Löw (57.), Krug (63.) oder Schön (65.) für den Ausgleich sorgen können. Als Merane nach einem Foul an Fiedler mit dem fälligen Strafstoß auf ein 1:1-Remis stellte, wurden die „Violetten“ fast postwendend mit einem schnellen Angriff überrascht, den Albion Vrenezi für die Oberpfälzer zur 2:1-Führung vollendete (79.). Dies war der Endstand, da ein Kopfball von Maximilian Löw in der Nachspielzeit von einem Jahn-Verteidiger von der Linie gekratzt wurde (90.+4). „Das war ein guter Auftritt unserer Elf in Regensburg, der leider nicht mit einem Happy-End gekrönt wurde. Daher schwingt ein wenig Enttäuschung mit, besonders da einige Teams nun punktemäßig aufgerückt sind“, konstatierte Schwaben-Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier. (chw)

TSV Schwaben Antoni – Schöttgen, Baier, Wenni – Wallner (33. Gail), Krug, Merane, Schön, Friedrich – Fackler-Stamm (67. Fiedler) Tore 1:0 Pfab (18., Foulelfmeter), 1:1 Merane (77., Foulelfmeter), 2:1 Vrenezi (79.) Zuschauer 130

