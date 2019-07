00:02 Uhr

Ersten Härtetest bestanden

Mads Pedersen (links) freut sich mit FCA-Teamkamerad und Torschütze Maurice Malone über dessen Siegtreffer gegen Borussia Mönchengladbach. Am Ende gewannen die Augsburger das Blitzturnier in Heimstetten.

FC Augsburg gewinnt das Blitzturnier in Heimstetten und holt sich damit Selbstvertrauen für die weitere Bundesliga-Vorbereitung. Auch Ex-Trainer Manuel Baum ist unter den Zuschauern

Von Wolfgang Langner

Nun, der Schau-ins-Land-Pokal gehört sicherlich nicht zu den Trophäen, mit dem man sich protzig schmücken kann. Klingt ein wenig wie Franz-Huber-Gedächtnismünze oder Maria-Hilf-Medaille. Dennoch, wenn ein Bundesliga-Klub so ein Teil gewinnt, kann das durchaus einen Schub geben und für Selbstvertrauen sorgen. Für eine Mannschaft, die sich momentan in der Vorbereitung auf die neue Saison befindet, nicht unerheblich. Zumal das Team von Trainer Martin Schmidt bei diesem ersten Härtetest passable Leistungen zeigte und den Schau-ins-Land-Pokal beim Turnier in Heimstetten nach einem 1:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth und einem 1:0-Erfolg gegen den Ligarivalen Borussia Mönchengladbach nicht unverdient mit nach Hause nehmen durfte.

Auch der ehemalige Augsburger Trainer Manuel Baum, der seit kurzem U20-Coach der deutschen Nationalmannschaft ist, war angetan. „Man sieht natürlich, dass der Verein am Anfang der Vorbereitung steht, aber es waren zwei typische FCA-Spiele. Das Pressen und Umschalten hat schon ziemlich gut geklappt“, so Baum. Für ihn waren zwei FCA-Akteure interessant, die für das U20-Team infrage kommen: „Das sind Maurice Malone und Lukas Petkov“, sagt Baum. Malone gab auch gleich eine gute Empfehlung ab. Er erzielte ein schönes Tor zum 1:0 gegen Gladbach.

Manuel Baum hat seine Entlassung vor wenigen Monaten beim FCA verdaut: „Ja klar. Natürlich hängt mein Herz noch am Verein, aber so ist es halt im Fußball.“ Er unterhielt sich am Rande des Turniers mit Geschäftsführer Michael Ströll und mit Ex-FCA-Verteidiger Christoph Janker, zu einem Treffen mit Manager Stefan Reuter kam es nicht. Baum hat Verständnis: „Das ist klar, der war ja während des Turniers auch beschäftigt.“

Ansonsten konnte man durchaus Befürchtungen haben, ob in Heimstetten überhaupt gespielt werden konnte. Eine Stunde blitzte, donnerte und schüttete es wie aus Eimern. Doch bis zum Anpfiff hatte sich das Wetter einigermaßen beruhigt. 3000 Fans sahen kurzweilige Spiele mit einer jeweiligen Spieldauer von 45 Minuten. In der ersten Partie gegen Fürth war der Zweitligist längere Zeit optisch überlegen, aber der FCA nutzte eine seiner wenigen Möglichkeiten kurz vor Schluss durch Florian Niederlechner. Der Neuzugang hatte bereits gegen Gundelfingen am Dienstag beim 6:0-Sieg eine starke Partie geliefert und zwei Tore erzielt. Niederlechner grinste: „Die Mannschaft hat es mir auch leicht gemacht. Das ist eine super Truppe und ich wurde gleich gut aufgenommen.“ Er ist sich sicher, dass er dem FCA weiterhelfen kann: „Ich hatte zuletzt in Freiburg eine tolle Zeit und habe mich unter Trainer Christian Streich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ich werde Gas geben.“ Im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach bot vor allem FCA-Torwart Fabian Giefer eine starke Leistung. Dem Keeper war es durch einige Glanzparaden zu verdanken, dass der FCA als Sieger den Platz verließ.

Nichts Neues gibt es derzeit in Sachen Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch. Hinteregger fehlte in Heimstetten verletzungsbedingt ohnehin. Gregoritsch lief gegen Fürth sogar mit der Kapitänsbinde auf und bereitete das Siegtor vor. „Wir geben zu diesen Spielern nicht jeden Tag Wasserstandsmeldungen ab“, sagte Stefan Reuter.

Mit dem Auftreten seiner Mannschaft war Reuter ganz zufrieden: „Gegen Fürth hat man schon gemerkt, dass der Gegner weiter in der Vorbereitung war, wir hatten aber auch gute Momente. Nach 20 Trainingseinheiten steckt aber schon etwas Müdigkeit in den Knochen.“ Trainer Martin Schmidt pickte sich auch einige positive Aspekte heraus: „Ich bin zufrieden mit der Athletik, mit der Laufleistung und mit der Art und Weise, wie wir das Tor verteidigt und über den Fleiß zwei Siege errungen haben.“

Allerdings ist Schmidt klar, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt: „Bei vielen Abläufen klappt es schon ganz gut, aber mit dem Feinschliff beginnen wir in einer Woche im Trainingslager.“

Neben Giefer fiel auch Carlos Gruezo, der vom FC Dallas kam, sehr positiv auf. Er war der einzige FCA-Akteur neben Giefer, der alle zwei Spiele bestritt. Gegen Gladbach musste er aber wegen einer leichten Oberschenkelverletzung vom Platz. Schmidt ist felsenfest überzeugt von Gruezo: „Ich habe während der Spiele bei einigen seiner Aktionen öfter gesagt: Das ist einer, der für Stabilität sorgt. Genau deswegen haben wir ihn geholt.“

Allerdings fehlte in Heimstetten noch eine Reihe von FCA-Spielern. Raphael Framberger und Alfred Finnbogason befinden sich im Aufbautraining, Sergio Córdova laboriert an seiner Schambeinentzündung, Jeffrey Gouweleeuw kämpft wie Georg Teigl mit muskulären Problemen, Daniel Baier und Julian Schieber haben leichte Halsschmerzen, Rani Khedira macht die Sehne zu schaffen und Andreas Luthe schmerzt ein steifer Nacken. Sind diese Spieler wieder fit, hat Martin Schmidt also noch einiges in der Hinterhand.

Aufstellung gegen Fürth Giefer; Suchy, Stanic, Iago, Russo – Gregoritsch, Vargas, Cevis, Gruezo, Petkov – Niederlechner

Aufstellung gegen Gladbach Giefer; Max, Rieder, Koudelka, Lannert – Pedersen, Moravek, Jensen, Gruezo (41. Kudala), Hahn (44. Asta) – Malone (32. Cheon)

Ergebnisse FCA – Fürth 1:0, Gladbach – 1860 München 1:0, Fürth – 1860 1:0, Gladbach – FCA 0:1

