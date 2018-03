Erster Aufstieg in Haunstetten ist perfekt

vor 41 Min.

Bereits drei Spieltage vor Saisonende hat die 2. Männermannschaft des TSV Haunstetten die Meisterschaft in der Handball-Bezirksoberliga unter Dach und Fach gebracht: Mit einem überzeugenden 38:19 (22:12)-Sieg beim TSV Niederraunau II sicherte sich das Team von Carsten Ronis vorzeitig den Landesliga-Aufstieg. Trotz einer ebenso souveränen Vorstellung und dem 35:19 (20:10) über den ASV Dachau II müssen die Frauen 2 noch auf die mögliche Bayernliga-Rückkehr warten, zumal in den noch ausstehenden Partien noch alle fünf Verfolger warten.

In Niederraunau agierten die TSV-Männer von Beginn an konzentriert. „Wir wollten jegliche Nachlässigkeit vermeiden, und das ist uns fast perfekt gelungen“, sagte der überglückliche Coach Ronis, der in seinem ersten Jahr als Aktiventrainer ein absolutes Ausrufezeichen setzen konnte. Die starke Konkurrenz aus Schwabmünchen, Aichach und Göggingen ließ Haunstetten somit zurück. Für die noch ausstehenden Spiele gegen Donauwörth (Samstag, 20 Uhr, Loderer-Halle) und in Gersthofen hat Ronis trotz der Siegesfeiern deutliche Vorgaben: „Beide Teams sind noch voll im Abstiegskampf. Da werden wir uns nichts nachsagen lassen.“ Die Planungen für den Wiederaufstieg sind seit Wochen in Gang. Hier strahlen die Rot-Weißen Zuversicht aus: „Der Großteil der Truppe wird zusammenbleiben, und der Nachwuchs aus der Landesliga-A-Jugend steht auch in den Startlöchern“, erklärt Männer-Chef Ingo Herbeck.

Tore Spörhase (12/6), Tischinger S. (10), Fischer F. (4), Pieniack, Plank, link F. (je 3), Zimmerly (2), Neumeyer (1)

Den Frauen in der Landesliga Süd verlangte die Reserve des ASV Dachau beim 30:13-Sieg nur wenig ab. Die heiße Endphase der Saison startet für sie am Samstag beim VfL Günzburg (17.30 Uhr). Der Tabellendritte besitzt noch beste Aussichten auf die Relegation.

Tore Kubitza, Drasovean I. (je 6), Schnorr (5), Strauch (4), Eckert K., Henkel, Smotzek Sa. (je 3), Meier (3/1), Kurtenbach, Drasovean L. (je 1)

Am Samstag um 14 Uhr steigt in der Albert-Loderer-Halle das Bezirksoberliga-Derby der Frauen gegen den TSV Schwabmünchen, mit dem die Haunstetterinnen den entscheidenden Schritt in Richtung Titelgewinn machen können. (hv)

