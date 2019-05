16:43 Uhr

„Es geht schon langsam ans Ausmisten“

Zwei Jahre Wettkampfpause stehen ab 2020 am Eiskanal an. Wie die Augsburger Kanu-Vereine damit umgehen

Die Qualifikationsrennen im Kanuslalom am Eiskanal sind abgeschlossen. Welche Bilanz ziehen Sie als Organisationsleiter von Kanu Schwaben Augsburg?

Pleitner: Wir sind hochzufrieden mit den sportlichen Ergebnissen. Vor allem natürlich unser Mitglied Elena Apel, wie sie sich bravourös nach vorne gearbeitet hat. Aber natürlich war auch die Leistung von Hannes Aigner vom AKV ganz toll. Organisatorisch lief auch alles rund, denn wir hatten etwa 150 bewährte Helfer im Einsatz. An der Kälte konnten wir leider nichts ändern.

Es hat die Wettkämpfe aber schon beeinträchtigt, vor allem im Hinblick auf die Zuschauer?

Pleitner: Auf jeden Fall. Die Kuhsee-Spaziergänger, die immer hören, wenn am Eiskanal eine Veranstaltung ist und rüberkommen, haben uns natürlich gefehlt. Aber man kann es den Leuten bei der Kälte nicht verdenken.

Umso bedauerlicher aber, weil es einer der letzten großen Wettkämpfe im Kanuslalom am Eiskanal war. Nun folgen nur noch der Internationale ECA-Junior-Slalom Cup vom AKV, die Augsburger Rafting Challenge und die deutsche Meisterschaft im Freestyle Boatercross. Dann wird die Anlage für die Weltmeisterschaft 2022 umgebaut. Wie sehen Sie den nächsten zwei Jahren entgegen?

Pleitner: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir Vereine geben hier mit unseren Bootshäusern natürlich einiges auf. Aber ich denke, dass die neu gestaltete Anlage hier ganz toll werden wird. Und dann wird es entsprechend weitergehen.

Wie bewerten Sie die neuen Pläne für die Anlage?

Pleitner: Klar fordert der Denkmalschutz seinen Tribut. Von der Außenansicht wird sich relativ wenig ändern. Wir haben intensive Gespräche mit der Stadt Augsburg geführt, was die Innenausstattung betrifft, damit beide Vereine sie dann auch nachhaltig nutzen können. Das sieht derzeit ganz gut aus.

Wie sieht der Zeitplan für Ihren eigenen Verein aus? Wann wird gepackt?

Pleitner: Wir fangen tatsächlich schon langsam an auszumisten. Denn in 50 Jahren bleibt dann doch einiges liegen, was man braucht oder auch nicht braucht. Es gibt auch schon Arbeitsgruppen im Verein, die sich intensiv darum kümmern. Wir warten allerdings noch ab, was uns die Stadt als Übergangsunterkunft anbietet. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen. Es wird wohl auf Container hinauslaufen, die irgendwo auf dem Gelände stehen. Aber Genaues steht noch nicht fest.

Müssen die Kanuten in den nächsten zwei Jahren komplett auf den Eiskanal verzichten?

Pleitner: Nein, denn der Kanal als solches wird nicht beeinträchtigt. Die Trainingsmöglichkeiten auf den Strecken bleiben, nur die Außenanlagen werden renoviert und der Zugang auf die Zuschauerränge wird nicht möglich sein.

Wie blicken Sie dem großen Ziel entgegen, die WM 2022?

Pleitner: Das sind große Aufgaben und wir sind mit der Stadt im Gespräch. Allerdings läuft es für uns in Sachen Organisation der Veranstaltung gefühlt noch ein bisschen schleppend. Interview: Andrea Bogenreuther

