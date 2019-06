vor 23 Min.

Europas Kanujugend misst sich im Augsburger Eiskanal

Augsburger Kajak Verein erwartet 360 Starts beim internationalen ECA-Cup

Von Andrea Bogenreuther

Kanufahren gehört bei diesen astronomischen Temperaturen derzeit zu den beliebtesten Sportarten in und um Augsburg. Wie bestellt ist das Wetter also für Europas beste Nachwuchsfahrer im Kanuslalom, die am Samstag und Sonntag einen bedeutenden Wettkampf am Augsburger Eiskanal austragen. Der Augsburger Kajak Verein (AKV) veranstaltet mit dem ECA Junior Cup seinen sportlichen Saisonhöhepunkt. Die Rennserie für junge Talente macht Station in sechs Ländern, bisher in Polen, Italien, Slowenien und Österreich. Nach Augsburg folgt noch der Abschluss in Bratislava in der Slowakei.

„Es wird am Eiskanal eine Mammutveranstaltung“, sagt Melanie Martin vom Vorstandsteam des AKV mit Blick auf die erwarteten 360 Starts von Teilnehmern aus 18 Nationen. So müssen die Rennen täglich um 8 Uhr beginnen, um alle fünf Bootsklassen durchzubringen. Ein bisschen Wehmut wird die Gastgeber um Organisationschefin Helga Scheppach aber beschleichen, denn es wird für die nächsten zwei Jahre das letzte große internationale Event des AKV am Eiskanal sein. Ab Winter wird die Olympia-Anlage saniert – für die Kanuslalom-WM 2022. Und während der Umbauarbeiten sind die zwei Augsburger Kanu-Vereine sehr eingeschränkt, sie müssen ihre Bootshäuser räumen und werden in Übergangsunterkünften untergebracht.

Gute Ergebnisse bei der deutschen Schülermeisterschaft

Doch am Wochenende ist noch einmal Wettkampfgeist gefordert. Allein 13 junge Kanuten des AKV gehen – vorbereitet von Heimtrainerin Helga Scheppach – beim ECA Cup an den Start. Einige von ihnen konnten zuletzt bei der Deutschen Schülermeisterschaft in Zeitz bereits gute Ergebnisse einfahren. Wie Oscar Gesser mit Platz eins im C1 der Schüler B oder Christian Stanzel im K1 mit einem vierten Platz im Schüler A-Finale. Zwei dritte Plätze gab es für Justina Gillich (Schülerinnen A) im Einzel sowie Platz zwei im K1-Team an der Seite von Carolin Diemer und Johanna Grußler.

Silber holte das K1-Team RG Bayern mit Christian Stanzel (AKV), Luis Weigl (KSA) und Johann Hein (BFC Bamberg). Zu den besten Kanuten von Nachbarverein Kanu Schwaben gehörte weiter Paul Lehner mit einem dritten Platz im Kajak Einer ( Schüler B).

Themen Folgen