600 Fans unterstützen den FCA II beim Regionalliga-Start

Innerhalb kürzester Zeit war die Partie gegen den FC Bayern München II im Augsburger Rosenaustadion ausverkauft.

Als Sepp Steinberger im Januar 2019 beim FC Augsburg als Trainer der U23 anheuerte, wusste der Fußball-Lehrer aus Niederbayern nicht so richtig, was ihn in der schwäbischen Metropole erwarten wird. Sollte er tatsächlich Bedenken gehabt haben, sind diese längst Makulatur. „Niederbayern fühlen sich in Schwaben scheinbar sehr wohl“, sagt er lächelnd und verweist auf seine Landsleute Markus Weinzierl und Tobias Zellner, die im Profibereich des Bundesligisten in verantwortlichen Positionen arbeiten.

Sich wohlzufühlen ist für den 48-Jährigen ein wesentlicher Faktor, um erfolgreich arbeiten zu können. Das ist ihm in der Vergangenheit, als er zweimal den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern mit den Seinen schaffte, gelungen, und das soll auch in der am Wochenende beginnenden Spielzeit der Fall sein. Allerdings, der Start ist schwierig, denn am Samstag (14 Uhr/Rosenaustadion) empfangen die Augsburger einen der TopFavoriten, die zweite Mannschaft des FC Bayern München.

Vorfreude auf die Punkterunde ist bei FCA II groß

Mit den Ergebnissen in den Testspielen (fünf Siege, zwei Niederlagen) zeigt sich der Coach zwar sehr zufrieden, mit den Leistungen war er es nicht immer. „Klar, die Vorfreude auf die Punktrunde ist da, doch in der Testphase habe ich doch noch etliche Schwächen gesehen. Wir müssen uns schnell auf den Fußball im Herrenbereich einstellen.“ Doch das ist kein Wunder, denn sein blutjunges Team weist ein Durchschnittsalter von gerade 20,9 Jahren auf. Positiv stimmt ihn, dass sich seine Youngsters als sehr lernwillig erweisen. „Wir müssen auch noch lernen, als Mannschaft aufzutreten.“ Das sei für ihn ein ganz wichtiger Aspekt.

Die U23 des FCA hatte das Glück, dass ihre Spieler als Azubis im Profibereich gelten. Dadurch konnten sie unter Einhaltung aller Hygienevorschriften fast immer trainieren. „Mir macht die Arbeit Spaß und ich hoffe, dass wir eine normale Saison ohne Corona absolvieren können.“

„Wir wollen möglichst schnell den Kreis der abstiegsgefährdeten Teams verlassen“, erklärt Steinberger, der mit den kleinen Bayern, Mitabsteiger SpVgg Unterhaching, dem FC Schweinfurt 05 und der SpVgg Bayreuth ein Quartett zu den Titelanwärtern zählt.

Nur ein externer Neuzugang beim FCA II in Person von Torhüer Max Engl

Mit Torhüter Max Engl (Türkgücü München) konnte bisher nur ein externer Neuzugang verpflichtet werden. Kilian Jakob kehrt nach seiner Leihe an die Münchner Türken wieder zurück. Aus dem eigenen Nachwuchs kommen: Yannick Oberleitner, Leonard Zeqiri, Jordi Wegmann, Adrien Koudelka, Fabio Gruber, Dion Berisha, Allessandro Da Rosa, Franjo Ivanovic und Fabian Wessig.

Der Wechsel von Kapitän Jannik Schuster nach Schweinfurt dürfte dem Team wohl am meisten wehtun. Weitere Abgänge: Mike Grimm (SpVgg Greuther Fürth II), Daniel Witetschek (Landsberg), Lukas Gerlspeck (TSV Rain), Tim Heckmeier (TSV Schwabmünchen) und Lukas Petkov, der an den SC Verl ausgeliehen wurde.

Auch 150 Gästefans des FC Bayern München II kommen ins Augsburger Rosenaustadion

Für die Partie sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder Zuschauer zugelassen. Allerdings waren die entsprechenden Tickets bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Damit darf sich die U23 auf rund 600 Anhänger freuen, die das Team in der Rosenau unterstützen werden. Zusätzlich kommen noch 150 Anhänger des FC Bayern München II an die Wertach. Auf dem gesamten Stadiongelände gilt eine FFP2-Maskenpflicht, die Maske darf erst am Platz abgenommen werden. „Wir weisen alle Stadionbesucher eindringlich darauf hin, sich an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu halten“, bittet NLZ-Chef Roy Stapelfeldt.

Die Hausherren müssen auf die Verletzten Christian Köppel, Dominic Schmidt, Dion Berisha und Jungprofi Tim Civeja verzichten. Für den FCA-Coach fällt den Münchnern in Augsburg die Favoritenrolle zu. Dem Drittligaabsteiger, der von Martín Demichelis trainiert wird, steht ein starker Kader zur Verfügung. Zum Trainerteam der Gäste gehört auch der ehemalige FCA-Profi Stephan Buck.

