Es wird ein langer Abend für die FCA-Mitglieder in der WWK-Arena

Von März 2020 bis August 2021 fanden die Spieler in der WWK-Arena bis auf wenige Ausnahmen vor leeren Rängen statt.

Plus Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet wieder eine Jahreshauptversammlung des FC Augsburg statt. Diesmal im Freien. Es hat sich einiges getan, nicht nur Positives.

Von Robert Götz

Als der FC Augsburg seine letzte Jahreshauptversammlung Mitte September 2019 abhielt, hieß der Trainer noch Martin Schmidt. Er hatte Manuel Baum am 9. April abgelöst und den FCA nach einer unruhigen Saison noch zum Klassenerhalt geführt. Der Gesamtumsatz des Bundesligisten lag bei 95 Millionen Euro, der Gewinn vor Steuern bei 9,6 Millionen Euro in der Saison 18/19. Zwei Jahre später, wenn die FCA-Verantwortlichen am kommenden Dienstag (19 Uhr) wieder zur Jahreshauptversammlung laden, ist nichts mehr wie früher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

