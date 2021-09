FCA II-Trainer Sepp Steinberger: „Wir belohnen uns für den Fleiß“

Plus Der Trainer der Augsburger U23-Mannschaft freut sich nach 3:1 gegen Burghausen über Entwicklung seines Teams.

Der Jubel war groß. Als der Unparteiische am Dienstagabend die Fußball-Regionalligapartie zwischen der U23 des FC Augsburg und dem SV Wacker Burghausen abpfiff, war klar, mit einem verdienten 3:1-Sieg bleiben die Gastgeber in der Erfolgsspur und sind seit vier Spieltagen unbesiegt. 360 Zuschauer gingen hochzufrieden nach Hause.