FC Hochzoll - ein echter Härtefall?

Mehrere unglückliche Umstände brachten den FC Hochzoll an seine finanzielle Grenzen. Jetzt kämpft er um Geld für seine Baumaßnahmen. Weil das Land bereits abgelehnt hat, soll nun die Stadt helfen

Von Andrea Bogenreuther

Gleich mit mehreren Baustellen, die ihm finanziell zusetzten, hatte der FC Hochzoll zu kämpfen: Das in die Jahre gekommene Vereinsheim mit undichtem Dach musste energetisch saniert werden, ein Legionellenbefall aus dem Jahr 2018 hat einen Umbau der Sanitäranlagen nach sich gezogen und für die Verlängerung seines Erbbaurechts musste der Verein allein rund 8000 Euro Grundsteuer zahlen. So kam ein Betrag von 32000 Euro zusammen, für den der Verein mit seinen rund 400 Mitgliedern im Februar einen Zuschuss bei der Stadt Augsburg beantragt hat.

Weil der Bayerische Landessportverband (BLSV) einen Zuschussantrag seinerseits bereits abgelehnt hat, ist nun allein die Stadt Augsburg am Zug, dem Verein finanziell unter die Arme zu greifen. Da es sich ohne Förderung des BLSV um eine Sonderregelung handelt, muss der Augsburger Sportbeirat ausdrücklich zustimmen und den „besonderen Härtefall“ akzeptieren. Einfach durchgewunken haben die Sportvereinsvertreter den Hochzoller Zuschussantrag allerdings nicht. Denn die Situation beim FC Hochzoll warf bei ihnen viele Fragen auf.

Zum einen, warum der BLSV die Maßnahmen nicht fördert. Die Begründung: Der Verband hatte einen Zuschuss für den Umbau der Duschen mit dem unerlaubten, vorzeitigen Baubeginn abgelehnt – was angesichts des Legionellenbefalls im Gremium kollektiv für Kopfschütteln sorgte. „Es ist doch sonnenklar, dass ein Legionellenbefall ein Härtefall ist. Da muss der Verein doch so schnell wie möglich tätig werden“, brachte Sportausschuss-Mitglied Willi Leichtle die Absurdität der BLSV-Ablehnung auf den Punkt. Da kam es gerade recht, dass BLSV-Bezirksvorsitzender Bernd Kränzle berichten konnte, dass der Verband bis zum 1. Januar 2021 seine Sportförderrichtlinien neu verfassen will. In einer Arbeitsgemeinschaft werden auch Augsburger Sportbeiräte daran mitarbeiten – und im besten Falle dazu beitragen, dass Härtefälle wie in Hochzoll trotz vorzeitigen Baubeginns in die BLSV-Förderung einfließen.

Angst vor dem Finanzamt

Fast noch mehr interessierte die Beiratsmitglieder allerdings die Frage, warum der FC Hochzoll für seine Erbpachtverlängerung plötzlich einen Grunderwerbsteuerbescheid erhalten hat. „Das gab es meines Wissens bisher noch nie“, betonte Leichtle. Weil hier keine Aufklärung möglich war, wurde das Sportamt damit beauftragt, die Hintergründe dieser Steuerfestsetzung noch einmal zu beleuchten. Schließlich haben nun auch andere Vereinschefs Angst, dass ihnen vom Finanzamt ähnliches Ungemach bei der Verlängerung ihrer Erbpacht droht.

Im Hinblick auf die Maßnahmen zur energetischen Sanierung verwies Andreas Katzer, Vorsitzender des TSV Haunstetten, mit Blick auf die Gleichbehandlung aller Vereine auf die Beteiligung der Mitglieder. „Auch wir beim TSV Haunstetten hatten energetische Maßnahmen von 150000 Euro und ich habe das Geld von den Mitgliedern genommen. Deshalb tue ich mich schwer damit zu entscheiden, was wir als Härtefall ansehen.“ Auch seine Mitgliedsbeiträge hat der FC Hochzoll bereits angehoben, allerdings kann er wohl auch dadurch seine Ausgaben nicht allein schultern. „Um finanziell überleben zu können, benötigen wir jegliche Unterstützung“, betonte FC-Vorstand Erich Siering in einem Schreiben die Dringlichkeit für seinen Verein.

So wurde der Antrag auf Förderung durch die Stadt in Höhe von 20 Prozent der Gesamtkosten von den Sportbeiräten mehrheitlich – bei drei Enthaltungen – angenommen. Die erste Hürde hat der FC Hochzoll damit geschafft. Nun müssen am Dienstag, 3. März (16 Uhr), die Sportpolitiker im Sportausschuss der Stadt den Antrag befürworten.

