00:02 Uhr

FCA-Dauerkarten verlängern sich

Kündigungsfrist läuft am Mittwoch ab

Von Florian Eisele

Seit der Saison 2016/17 geht der FC Augsburg bei den Dauerkarten einen eigenen Weg. Der Bundesligist setzt auf ein Abo-Modell, wonach sich die Jahreskarte zum Ende jeder Spielzeit automatisch verlängert, sofern sie nicht gekündigt wird. Wer bislang eine Dauerkarte hat und auch in der nächsten Bundesliga-Saison in jedem Heimspiel dabei sein will, muss also nichts tun. Wer hingegen kündigen möchte, muss sich beeilen: Nur noch bis zum Mittwoch, 15. Mai, ist das möglich.

Das geht aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bundesligisten hervor. Darin heißt es: „Das Dauerkartenabonnement (oder auch die Option Dauerkarte PLUS) muss zum 15.05. des entsprechenden Jahres gekündigt werden. (...) Sollte bis zum 15.05. einer Saison noch nicht feststehen, welcher Spielklasse der FC Augsburg in der folgenden Saison angehören wird, verlängert sich die Kündigungsfrist automatisch. Die Kündigungsfrist endet in diesem Fall spätestens mit Ablauf des 5. Werktages, der dem Tag des letzten Bundesligapflichtspiels und/oder Relegationsspiels der laufenden Saison folgt.“

Im Gegensatz zu früheren Jahren, als der Klassenerhalt erst am letzten Spieltag geschafft wurde, ist nun aber schon seit dem 32. Spieltag klar, dass Augsburg auch in der neuen Spielzeit einen Bundesligisten stellt. Die Kündigung der Dauerkarte ist ausschließlich auf dem Online-Ticketshop des FCA möglich. Dort müssen sich Dauerkarteninhaber mit ihren Kundendaten einloggen. Im Bereich „Mein Konto“ findet sich der Menüpunkt „Abos“ und schließlich die Option „Abo kündigen“.

Wie viele Dauerkartenbesitzer bislang von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben – dazu gab der FCA noch keine Auskunft. In den vergangenen Jahren hielten sich Kündigungen und Neuabschlüsse aber meist in etwa die Waage. Laut Auskunft des Bundesligisten wurden für die nun zu Ende gehende Spielzeit 17500 Karten verkauft. Das entspricht in etwa dem Niveau der Vorsaison. Der bisherige Verkaufsrekord von 18500 Dauerkarten stammt aus der Saison 2016/17.

