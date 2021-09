"Eklig verteidigen": Wie Gouweleeuw gegen Gladbach gewinnen will

Plus Jeffrey Gouweleeuw ist elementar für das Spiel des FC Augsburg. Er gibt der Verteidigung Halt, scheut den Konflikt mit den Kollegen nicht. Und für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach hat er einen Plan.

Es war diese eine Szene beim 0:0 gegen Union Berlin, die exemplarisch dafür steht, wie wichtig Jeffrey Gouweleeuw für das Spiel des FC Augsburg ist. Mitte der ersten Halbzeit stach der Innenverteidiger fast an der Mittellinie weit aus der Dreierkette heraus, trennte einen Union-Spieler fair vom Ball und unterband so den Angriff. Dieses Antipizieren ist das Markenzeichen des 30-jährigen Routiniers, der auch die Kapitänsbinde trägt.