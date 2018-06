vor 39 Min.

FCA: Endlich ein fanfreundlicher Pokaltermin Lokalsport

Bundesligist spielt Sonntagnachmittag

Von Robert Götz

Darauf haben die reisefreudigen Fans des FC Augsburg lange gewartet. Erstmals seit dem Bundesliga-Aufstieg gibt es für den FCA einen relativ fanfreundlichen Termin in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Der FCA gastiert am Sonntag, 19. August, um 15.30 Uhr beim Regionalligisten TSV Steinbach.

Steinbach ist ein Ortsteil der Kleinstadt Haiger, die zwischen Wetzlar und Siegen in Nordhessen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen gelegen. Mit dem Auto sind es rund 4,5 Stunden Fahrzeit. Fast schon ein gemütlicher Sonntag-nachmittags-Ausflug für die Augsburger Anhänger. Denn bisher gab es nur beschwerliche Auswärtsspiele, wie zum Beispiel das in Wilhelmshaven am Freitagabend in der Saison 12/13. 780 Kilometer waren es in den Norden der Republik. Nach Steinbach sind es nur rund 450 Kilometer.

RW Oberhausen – FCA 1:2 n.V.

SV Wilhelmshaven – FCA 0:2

RB Leipzig – FCA 0:2

1. FC Magdeburg – FCA 1:0

SV Elversberg - FCA 1:3 n.V.

FV Ravensburg – FCA 0:2

1. FC Magdeburg – FCA 2:0

