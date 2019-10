vor 19 Min.

FCA-Fanklub nimmt Trainer auf die Schippe

Die „Burning Nuts“ veröffentlichen „Bullshit Bingo“ mit Schmidt-Phrasen

Der Fanklub „Burning Nuts“ um seinen Vorsitzenden Markus Kamenew ist für humorvolle Bildcollagen bekannt: Vor den Spielen des FC Augsburg veröffentlicht der Klub auf Facebook immer eine Vorschau auf die jeweilige Partie. Meistens sind die witzigen Flyer an Filmplakate angelehnt. Für Torjäger Florian Niederlechner gab es etwa eine Fotomontage, bei der der Stürmer im Stil des Schreckensclowns Pennywise aus Stephen Kings Horror-Klassiker „ES“ abgebildet war. Der damalige Titel: „ES“ läuft.

Zu sagen, dass es läuft, wäre beim FC Augsburg derzeit aber etwas übertrieben. Beim jüngsten Bundesligaspiel, dem 1:5 in Mönchengladbach, lag der FCA bereits nach 13 Minuten mit 0:3 zurück. Kamenew, der sich regelmäßig die Pressekonferenzen des FCA ansieht, reagierte nun mit bissigem Humor: Auf der Facebook-Seite der Burning Nuts veröffentlichte er ein „Bullshit-Bingo“. In 25 Kästchen finden sich jeweils eine Aussage von FCA-Trainer Martin Schmidt, etwa „Wir wollen eigentlich gewinnen“ oder „Wir müssen an die Basics ran“.

Die Spielregeln: Für jede Phrase, die Schmidt während einer Pressekonferenz äußert, darf man ein Feld markieren. Sobald fünf Kästchen in einer Reihe markiert sind, kann „man gleich abschalten und Bier trinken“, heißt es im Begleittext des Flyers. Kamenew erklärt: „Wir haben auf unserer Facebook-Seite abstimmen lassen, ob wir diesmal einen aufbauenden oder einen kritischen Flyer veröffentlichen sollen.“ Das Ergebnis war eindeutig: 65 Prozent der 340 Teilnehmer plädierten für einen kritischen Grundton. Keine Überraschung für ihn: „Nachdem es gerade so katastrophal läuft, haben viele zu mir gesagt: Jetzt muss etwas Kritisches her.“ Der Software-Entwickler erinnert sich, wie er auf das Thema kam: „Wir haben uns die Pressekonferenzen noch mal angesehen und die AZ-Artikel durchgelesen. Und da sind uns diese ewig gleichen Durchhalteparolen aufgefallen.“ Gegen Trainer Martin Schmidt, betont er, habe er persönlich nichts: „Aber wenn ich zum 100. Mal höre, dass man nun Gras fressen muss und so weiter und am Wochenende sehe ich wieder den alten Trott – da reicht es mir einfach.“

Die Stimmung bei den FCA-Fans sei mehrheitlich schlecht, findet Kamenew: „Es gibt manche, die nehmen es mit Galgenhumor. Andere sind nur noch frustriert. Ihm selbst vergehe angesichts der 1:5-Klatschen in Mönchengladbach oder Dortmund so langsam der Humor. Dafür sorgt er mit seinem Flyer für Lacher: Die Rückmeldungen darauf seien bislang ausschließlich positiv, so Kamenew.

FCA-Trainer Schmidt kann die Kritik an seiner Person angesichts der sportlichen Situation nachvollziehen, wie er unserer Redaktion sagte. Kritik in sozialen Netzwerken sei legitim: „Jeder Trainer, egal wo er arbeitet, hat schwierige Phasen, wo er Druck bekommt.“ Kritik sei legitim, „aber ich muss mich komplett davon lösen, das würde nur meine Arbeit beeinflussen. Wichtig ist, dass ich in der Spur bleibe und auf meine Arbeit fokussiert bin.“

Die Kritik an der Mannschaft und ihm als Trainer könne sogar beflügelnd wirken: „Wir müssen uns als kompletter Verein dieser Kritik stellen und wir nehmen diese Herausforderung an, weil wir uns durch ein, zwei Spiele da reingebracht haben. Die Fans dürfen und müssen auch kritisch sein, sonst wäre ja etwas nicht in Ordnung. Jetzt liegt es an uns, für positive Schlagzeilen zu sorgen. (eisl, ötz)

Themen folgen