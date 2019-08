16:26 Uhr

FCA II schafft nur ein müdes 0:0

Dem FCA und Eichstätt machen auch die tropischen Temperaturen zu schaffen

Von Herbert Schmoll

Waren es die tropischen Temperaturen oder hatten die beiden Teams gestern Nachmittag einfach zu großen Respekt vor einander? Jedenfalls sahen die 344 Besucher im Spiel der Fußball Regionalliga Bayern in der Rosenau ein müdes und wohl auch gerechtes torloses Unentschieden zwischen der U23 des FC Augsburg und dem VfB Eichstätt.

Am Ende war Augsburgs Coach Sepp Steinberger mit diesem Punkt trotzdem nicht unzufrieden. „Es war schwer für uns, da Eichstätt fast nur verteidigt hat“, konstatierte der Fußball-Lehrer, der allerdings auch Mängel bei seinen Schützlingen sah. „Bei uns haben die Läufe in die Tiefe gefehlt, zudem habe ich die letzte Torgeilheit vermisst“. Dabei konnte der Trainer mit Russo, Stanic und Malone gleich auf drei Jungprofis zurückgreifen, die am Samstag beim 1:5-Debakel des Bundesligateams in Dortmund auf der Auswechselbank saßen. Bis zur Pause verlief die Partie ausgeglichen. Die Gäste aus Oberbayern verbuchten, wenn man es gut mit ihnen meint, eine halbe Einschussmöglichkeit, beim FCA herrschte in dieser Richtung Fehlanzeige. Im zweiten Abschnitt zog sich der letztjährige Vizemeister aus Oberbayern dann immer weiter zurück, verrammelte teilweise mit elf Spieler sein eigenes Gehäuse. Doch der FCA fand gegen dieses Abwehrbollwerk trotz drückender Überlegenheit zunächst kein probates Mittel. Verbuchte aber trotzdem zwei gute Möglichkeiten. Erst scheiterte Maurice Malone nach einem Patzer in der Gästeabwehr frei zum Schuss kommend an Keeper Felix Junghan (64. Minute) und dann war der Tormann aus dem Altmühltal Endstation bei einem Kopfball des eingewechselten Seonghoon Chon (87.).

FCA II Leneis – Della Schiava, Stanic, Jürgensen, Lannert – Russo (66. Nappo), Pöllner, - Jakob, Petkov (58. Chon), M’bila (75. Schwarzholz) – Malone Zuschauer 344

