vor 40 Min.

Fackelmann macht Dampf Lokalsport

Verpasst hat DJK Lechhausens Trainer Horst Fackelmann nichts. Das Nachholspiel der Kreisliga gegen den FSV Wehringen fiel aus. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub hat Fackelmann die Mannschaft auf das Gastspiel am Sonntag (15 Uhr) beim FC Königsbrunn vorbereitet. „Unsere Vorbereitung war angesichts der Witterungs- und Platzverhältnisse nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich erwarte von meinen Spielern aber, dass sie mit der notwendigen Einstellung in die so wichtigen Spiele im Kampf um den Klassenerhalt gehen“, sagt Fackelmann.

Lediglich Alexander Galis (Urlaub) fehlt für das Gastspiel in Königsbrunn. Ein wenig wurmt Lechhausens Trainer, dass seine Ablösung zum Saisonende jetzt bekannt gegeben wurde. „Man hätte mir früh in der Winterpause sagen können, dass man etwas Neues will. Dafür habe ich Verständnis. Bis zum Saisonende werde ich alles geben, wie ich es getan habe, als ich ein Team übernahm, das am Boden lag,“ so Fackelmann. Er sieht Probleme für seine Mannschaft im Spiel auf dem Kunstrasen des FC Königsbrunn gegen ein junges Team. (AZ)

