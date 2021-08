Verletzungspech schockt Bundesliga-Mädchen des TSV Schwaben Augsburg

Plus Die Spielführerin der Juniorinnen des TSV Schwaben Augsburg, Paula Speinle, muss verletzt vom Platz. Das Team kassiert gegen die TSG Hoffenheim eine 0:5-Niederlage.

Bis zur 31. Minute lief alles ziemlich glatt beim Punktspiel-Start der Fußball-Juniorinnen des TSV Schwaben Augsburg. Zwar lagen sie in ihrem ersten Bundesliga-Duell der Saison vor rund 150 Zuschauern im heimischen Ernst-Lehner-Stadion schon mit 0:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim zurück, doch immer wieder erspielten sich die Augsburgerinnen gute Torchancen und hatten den Ausgleich mehr als einmal auf dem Fuß – angetrieben von Spielführerin und Spielmacherin Paula Speinle.