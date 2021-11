Fußball

06:12 Uhr

Die TG Viktoria Augsburg hat das Siegen verlernt

Plus Der Bezirksligist stürzt nach gutem Start in eine Krise: Die TG Viktoria hat nach 15 Spieltagen erst sieben Punkte - Elf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Von Herbert Schmoll

Was da schwarz auf weiß dokumentiert wird, kann im Normalfall nicht angezweifelt werden. Das tut man auch bei der TG Viktoria Augsburg ( Bezirksliga Süd) nicht, obwohl es für die Fußballer des Traditionsvereins, der in den 1990er Jahren auch in der Bezirksoberliga um Punkte kämpfte, gerade zappenduster aussieht. Am Wochenende gab es zu Hause ein 0:6-Debakel gegen Tabellenführer VfL Kaufering.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen