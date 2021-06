„Lustlos und lasch“ - Augsburger Amateurtrainer sind enttäuscht vom DFB-Team

Plus Vor dem ersten EM-Spiel hatten Augsburger Trainer die deutsche Elf aufgestellt und bereits die Defensive angemahnt. Nun sagen sie, was sie vom Ausscheiden des Teams halten.

Die Enttäuschung über das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft ist allerorten groß. Auch in Augsburg, wo noch einmal jene Trainer zu Wort kommen, die vor dem ersten EM-Spiel gegen Frankreich „ihre“ deutsche Elf aufgestellt hatten – und schon damals die Defensive als Achillesferse im DFB-Team ausmachten.