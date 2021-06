Im Hause Micheler-Jones fiebern die Töchter mit England

Beim EM-Spiel zwischen Deutschland und England ist auch die Familie von Kanu-Olympiasiegerin Elisabeth Micheler-Jones gespalten. Mit dem britschen Slalomkanuten Melyn Jones ist sie seit 1993 verheiratet

Damit hatte Familie Micheler-Jones bei ihrem Aufbruch in den Urlaub nach Kroatien nicht gerechnet. Nämlich, dass das EM-Spiel Deutschland gegen England ausgerechnet am Tag ihrer Rückreise nach Augsburg stattfinden würde. So ist derzeit noch unklar, ob die deutsch-britische Ehepaar-Kombination die brisante Partie überhaupt live am TV-Bildschirm verfolgen kann. Doch auch wenn das nicht klappt, drückt Elisabeth Micheler-Jones, die Augsburger Kanuslalom-Olympiasiegerin von 1992 in Barcelona, dem deutschen Team die Daumen, während ihr Ehemann Melvyn, der aus dem britischen Ort Stourbridge in Mittel-England stammt, mit dem „Three Lions Team“ mitfiebert. Auch wenn er nicht so recht an einen Sieg glaubt.

Erinnerungen an die WM 2010 als Deutschland England schlug

„Mein Mann hat sich natürlich sofort an die Weltmeisterschaft 2010 zurückerinnert, als Deutschland England rausgeworfen hat“, berichtet Micheler-Jones von seiner ersten Reaktion, als die Paarung bekannt wurde. Damals hatte Deutschland im WM-Achtelfinale England mit 4:1 besiegt. Ganz authentisch habe die Familie damals bei „Fish and Chips“ die Partie verfolgt. „Wir hatten auch die deutsche und die englische Flagge rausgehängt und mussten die englische dann wieder einholen“, erinnert sich Micheler-Jones schmunzelnd. „Beim Fußball sind wir beide relativ entspannt und locker. Natürlich ist mein Mann für das englische Team, das ist ja klar, und ich supporte das deutsche Team. Unsere Mädels schlagen sich eher auf die Papa-Seite. Sie sagen, ich hätte ja die ganze deutsche Nation hinter mir “, berichtet Micheler-Jones lachend. Die Töchter Selina und Chiara Jones haben beide Staatsangehörigkeiten.

Mehr geht nicht: Elisabeth Micheler gewann 1992 olympisches Gold und fand ihr Eheglück

Begonnen hat ihre persönliche deutsche-britische Geschichte 1992. Auch Melvyn Jones nahm als Slalomkanute für das Team Großbritannien an den Olympischen Spielen in Barcelona teil. Der zweimalige Team-Weltmeister wurde damals in der Einzelwertung im K1 der Männer Siebter, die Augsburgerin Elisabeth Micheler gewann im K1 der Frauen Gold.

1992 gewann Elisabeth Micheler die Goldmedaille in Barcelona und traf ihren jetzigen Mann Foto: dpa (Archiv)

1993 heiratete das Paar und Melvyn zog nach Augsburg, wo die Familie bis heute ihren Lebensmittelpunkt hat. Tochter Selina ist 24 und wandelt sportlich auf den Spuren ihrer erfolgreichen Eltern. Sie fährt im deutschen Kader und holte bei diversen Weltmeisterschaften bisher einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze.

Durch die Karrieren ist die Familie dem Kanuslalomsport bis heute eng verbunden. Seit Jahren trainiert „Lisa“ Micheler-Jones die Jugend- und Nachwuchspaddler in ihrem Verein, den Kanu Schwaben Augsburg. Dementsprechend liegt ihr Schwerpunkt auch bei der Heimreise aus Kroatien eher auf dem Kanuslalomsport als auf Fußball. „Wir werden noch einen Abstecher an die Kanustrecke nach Tacen (Slowenien) machen, weil wir da Bekannte haben. Vielleicht schaffen wir es sogar erst zur zweiten Halbzeit“, sagt Micheler-Jones. Tipps für das EM-Duell geben die beiden trotzdem ab.

Melyn Jones tippt 1:0 für England, Elisabeth Micheler-Jones 3:1 für Deutschland

Während Melvyn Jones inständig hofft, dass England eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen vermeiden kann und in der regulären Spielzeit mit 1:0 gewinnt, ist seine Ehefrau forscher mit ihrer Prognose fürs Spiel. Sie tippt auf einen 3:1-Sieg der deutschen Mannschaft.